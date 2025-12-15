15 दिसंबर 2025,

सोमवार

भिंड

भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

लहार एसडीएम विजय सिंह यादव सोमवार सुबह करीब 11 बजे टीएल बैठक में शामिल होने के लिए लहार से भिण्ड आ रहे थे। एसडीएम ने मिहोना बायपास पर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली देखे तो गाड़ी रोक ली। दो ट्रैक्टर-ट्राली ओवरलोड भरे हुए थे। एसडीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक ड्राइवर रोड पर ट्रैक्टर खड़ा करके भाग गया, वहीं दूसरे ने कार्रवाई से बचने के लिए भागने की फिराक में एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी।

Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Dec 15, 2025

bhind news

भिण्ड, मिहोना. रेत माफिया के हौंसले बुलंद हैं। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम विजय सिंह यादव की गाड़ी को मिहोना बायपास रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि घटना में एसडीएम व चालक को चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना को अंजाम देकर आरोपी चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग निकला। जानकारी लगते ही मिहोना पुलिस ने बिना रॉयल्टी के रेत से भरे दो ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर थाने पहुंचाए।

जानकारी के मुताबिक लहार एसडीएम विजय सिंह यादव सोमवार सुबह करीब 11 बजे टीएल बैठक में शामिल होने के लिए लहार से भिण्ड आ रहे थे। एसडीएम ने मिहोना बायपास पर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली देखे तो गाड़ी रोक ली। दो ट्रैक्टर-ट्राली ओवरलोड भरे हुए थे। एसडीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक ड्राइवर रोड पर ट्रैक्टर खड़ा करके भाग गया, वहीं दूसरे ने कार्रवाई से बचने के लिए भागने की फिराक में एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना के बाद एसडीएम ने मिहोना थाना टीआइ विजय कैन को फोन कर पुलिस बल बुलाया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया और थाने में खड़ा करवाया। पुलिस ने आरोपी चालक 30 वर्षीय पिंटू जाटव पुत्र महेश जाटव वार्ड चार खितौली और सोनू पुत्र महेश जाटव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। आरोपी फरार है। बिना रॉयल्टी के दो ट्रैक्टरों को पुलिस की मदद से पकड़कर थाने में रखवाया गया है।

विजय सिंह यादव, एसडीएम लहार

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Dec 2025 06:02 pm

Published on:

15 Dec 2025 05:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

