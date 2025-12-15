भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक लहार एसडीएम विजय सिंह यादव सोमवार सुबह करीब 11 बजे टीएल बैठक में शामिल होने के लिए लहार से भिण्ड आ रहे थे। एसडीएम ने मिहोना बायपास पर रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्राली देखे तो गाड़ी रोक ली। दो ट्रैक्टर-ट्राली ओवरलोड भरे हुए थे। एसडीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक ड्राइवर रोड पर ट्रैक्टर खड़ा करके भाग गया, वहीं दूसरे ने कार्रवाई से बचने के लिए भागने की फिराक में एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी। घटना के बाद एसडीएम ने मिहोना थाना टीआइ विजय कैन को फोन कर पुलिस बल बुलाया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया और थाने में खड़ा करवाया। पुलिस ने आरोपी चालक 30 वर्षीय पिंटू जाटव पुत्र महेश जाटव वार्ड चार खितौली और सोनू पुत्र महेश जाटव के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।