सीजन का पहला घना कोहरा: भिण्ड में सुबह-सुबह छाई धुंध, ठंडी हवाओं से कंपकंपाए लोग

भिण्ड. रविवार को छुट्टी की शुरुआत शहर और ग्रामीण अंचल में सीजन के पहले घने कोहरे के साथ हुई। शहर में सुबह पौने आठ बजे तक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा। लहार रोड से लेकर परेड चौराहे तक वाहन चालक रेड लाइट जलाकर निकलते नजर आए। ठंडी हवाओं के चलते लोग सर्दी से कंपकंपाते दिखाई दिए।