नया परिसीमन ड्राफ्ट जारी, बदल गया इस शहर का नक्शा, आपका वार्ड नंबर भी

MP News new delimitation draft for this city has changed the map(photo: patrika)
MP News: नगरपालिक निगम के 60 वार्डों की सीमाओं का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। वार्डों के क्रमांक पूरी तरह बदल जाएंगे। अब वार्ड क्रमांक एक की शुरूआत इटावा रोड पर दीनपुरा-डिड़ी से होगी। नगर निगम बनने के बाद शहर की शुरूआत वार्ड 18 से होगी। कलेक्टर के हस्ताक्षर के बाद नगरपालिका निगम की सीमाओं को तय करने वाले प्रारूप पर शनिवार को देर शाम हस्ताक्षर कर दिए। इस पर दावे-आपत्तियां 20 दिसंबर तक मांगे गए हैं।
एमपी के भिंड जिले में नगरपालिका कार्यालय में अवकाश के बावजूद रविवार को कर्मचारी प्रारूप लेकर बैठे और लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।
नए सीमांकन के अनुसार अब दीनपुरा व डिडी को शामिल कर वार्ड क्रमांक एक लता मंगेशकर वार्ड तैयार किया गया है। वार्ड दो में रछेड़ी-बिल्हौरा, तीन में रतनूपुरा-चरथर, वार्ड चार में बाराकलां, पांच में मानपुरा, छह में जामना, चंदनपुरा, बबेड़ी मौके का राजाकापुरा, हरनाथपुरा को शामिल किया गया है।
वार्ड सात में बबेड़ी (राजा का पुरा, हरनाथ का पुरा को छोडकऱ), वार्ड आठ में बिजपुरी, विधरनपुरा, रहला, चंदूपुरा, वार्ड नौ में दबोहा, भटमासपुरा, सालिंगपुरा, वार्ड 11 में पुर एवं शाहपुरा, वार्ड 12 में कुसमार, नालीपुरा, भुजपुरा, धरई को शामिल किया। वार्ड 13 में कु्हरौआ, खादरगऊघाट, लक्ष्मीपुरा एवं हेवतपुरा, वार्ड 14 में जवासा, वार्ड 15 में मिहोनी, उदोतापुरा, वार्ड 16 में मुडिय़ाखेड़ा बक्सीपुरा को शामिल किया गया है।
वार्ड नंबर 35 को दो वार्डों में बांटा गया है। नगरपालिक निगम में इसका नंबर 23 हो गया है। जो कुरथरा मार्ग पर नपा की उत्तरी सीमा से पूर्व में हरियल बाग होकर इटावा रोड क्रॉस कर एसएएफ बटालियन को अंदर लेकर बटालियन के पीछे नाले तक, पूर्व में नाले के मिलान से दक्षिण में नाले के किनारे चलकर एमजेएस कॉलज के पास गिरगिट की पुलिया के मिलान तक, दक्षिण में गिरगिट की पुलिया से पश्चिम की ओर इंदिरा गांधी चौराह तक दाईं साइड का हिस्सा, पश्चिम में इंदिरा गांधी चौराहे से उत्तर की ओर दाईं साइड चलते हुए महाकाली धुलाई सेंटर की पतली गली में प्रवेश कर कुरथरा मार्ग पर नपा की उत्तरी सीमा तक होगा।
वार्ड 24 के उत्तर में एसएएफ के पीछे वाले नाले के किमान से पूर्व में नपा सीमा के आखिरी बिंदु नाले से पूर्व की ओर चलते हुए हरवंश की खोड़ को अंदर लेते हुए रतनूपुरा सीसी रोड मिलान तक, पूर्व में रतनूपुरा मिलान से दक्षिण की ओर फल मंडी होते हुए रेस्ट हाउस के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक और दक्षिण में प्रतिमा से पश्चिम की ओर दाईं साइड को लेकर गिरगिट की पुलिया मिलान तक एवं पश्चिम में गिरगिट की पुलिया से उत्तर की ओर एसएएफ के पीछे नाले कि मिलान तक सीमा होगी।
जबकि वार्ड 25 में महाराणा प्रताप प्रतिमा से पूर्व की ओर चलकर सुनीता वर्मा की फैक्ट्री तक, पूर्व में फैक्ट्री से दक्षिण की ओर चलते हुए शुक्ला एंड संस फैक्ट्री के दक्षिणी सिरे तक, दक्षिण में यहां से पश्चिम की ओर चलकर रविंद्र सिंह राजावत के मकान होते हुए दाईं साइड लेते हुए मैन रोड पर शिवदूत ट्रैवल्स के सामने सुरेश प्रजापति के मकान तक एवं पश्चिम में सुरेश के मकान से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक शामिल रहेगा।
पुराना वार्ड - वार्ड का नाम - नया नंबर
वार्ड नंबर 39- संजय गांधी - 18
वार्ड नंबर 39 - महात्मा गांधी - 19
वार्ड नंबर 38- रवींद्रनाथ टैगोर -20
वार्ड नंबर 37 - डॉ. राजेंद्र प्रसाद - 21
वार्ड नंबर 36 - रघुवीर सिंह कुशवाह - 22
वार्ड नंबर 35- डॉ. जाकिर हुसैन - 23
वार्ड नंबर 35 - सर्वोदय वार्ड - 24
वार्ड नंबर 24 - बौद्ध वार्ड - 25
वार्ड नंबर 24- यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी - 26
वार्ड नंबर 24- दुर्गा वार्ड - 27
वार्ड नंबर 24- ज्योतिवा फुले वार्ड- 28
वार्ड नंबर 24 - बाबू जगजीवन राम -29
वार्ड नंबर 19 - चंद्रशेखर वार्ड - 30
वार्ड नंबर 09 - लालबहादुर शास्त्री - 31
वार्ड नंबर 10 - छत्रपति शिवाजी - 32
वार्ड नंबर 10 - महर्षि दयानंद सरस्वती - 33
वार्ड नंबर 11 - अर्जेंटेश्वर महादेव वार्ड - 34
वार्ड नंबर 11- डॉ. आंबेडकर वार्ड- 35
वार्ड नंबर 11 - वीरांगना झलकारी बाई - 36
बड़ी खबरेंView All
भिंड
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग