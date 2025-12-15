नया परिसीमन ड्राफ्ट जारी, बदल गया इस शहर का नक्शा, आपका वार्ड नंबर भी

वार्ड नंबर 35 को दो वार्डों में बांटा गया है। नगरपालिक निगम में इसका नंबर 23 हो गया है। जो कुरथरा मार्ग पर नपा की उत्तरी सीमा से पूर्व में हरियल बाग होकर इटावा रोड क्रॉस कर एसएएफ बटालियन को अंदर लेकर बटालियन के पीछे नाले तक, पूर्व में नाले के मिलान से दक्षिण में नाले के किनारे चलकर एमजेएस कॉलज के पास गिरगिट की पुलिया के मिलान तक, दक्षिण में गिरगिट की पुलिया से पश्चिम की ओर इंदिरा गांधी चौराह तक दाईं साइड का हिस्सा, पश्चिम में इंदिरा गांधी चौराहे से उत्तर की ओर दाईं साइड चलते हुए महाकाली धुलाई सेंटर की पतली गली में प्रवेश कर कुरथरा मार्ग पर नपा की उत्तरी सीमा तक होगा।