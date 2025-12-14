फर्जी सोशल मीडिया आईडी से किशोरी को परेशान कर रहा था यूपी का युवक, फूप पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मिली। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय अरविंद झा के रूप में हुई। आरोपी को पकड़ने के लिए किशोरी की सोशल मीडिया आईडी से ही संपर्क कर उसे फूप बुलाया गया। जैसे ही वह भदाकुर तिराहे पर पहुंचा, पहले से तैनात पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।