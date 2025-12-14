फर्जी सोशल मीडिया आईडी से किशोरी को परेशान कर रहा था यूपी का युवक, फूप पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिण्ड. फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर 16 वर्षीय किशोरी को करीब डेढ़ माह से परेशान कर रहे यूपी के युवक को फूप पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रणनीति के तहत किशोरी की आईडी से ही मैसेज कर आरोपी को फूप बुलाया और भदाकुर तिराहे पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
फूप थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत के अनुसार किशोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात युवक फर्जी आईडी से उसे लगातार मैसेज, फोटो व वीडियो भेजकर परेशान कर रहा है और कॉल भी करता था। लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में मिली। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय अरविंद झा के रूप में हुई। आरोपी को पकड़ने के लिए किशोरी की सोशल मीडिया आईडी से ही संपर्क कर उसे फूप बुलाया गया। जैसे ही वह भदाकुर तिराहे पर पहुंचा, पहले से तैनात पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को परेशान करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।
फर्जी आईडी बनाकर किशोरी को परेशान करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
— सत्येंद्र सिंह राजपूत, टीआई फूप
