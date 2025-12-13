नेशनल लोक अदालत बनी खुशियों की अदालत, 16 दंपती फिर साथ आए

नेशनल लोक अदालत के दौरान कुटुंब न्यायालय में दांपत्य विवाद सहित कुल 60 प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण किया गया। न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों को आपसी रजामंदी से वापस लेकर दंपतियों ने नए सिरे से जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। सुलह के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर बेहतर भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार गुप्ता की निरंतर काउंसिलिंग के बाद विवाद करके अलग रह रहे पति-पत्नी ने केवल आपस में सुलह की बल्कि आजन्म साथ रहने की कसमें भी खाईं। पक्षकारों ने इस खुशी के मौके पर मिठाइयां बांटीं। न् यायालय परिसर में दंपतीयों को माला पहनाकर सुखी गृहस्थ जीवन की शुभकनाएं दी गईं। कुटुंब न्यायालय में दांपत्य विवाद सहित कुल 60 प्रकरणों का आपसी सुलह के आधार पर निराकरण कराया गया। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गुप्ता ने परिवारों के बीच सुलह की पहल स्वयं की। दोनों पक्षों को उनके और बच्चों के भविष्य के भले-बुरे पर व्यावहारिक और कानूनी दोनों पहलुओं से समझाया। समझाया कि विवाद करने में कोई लाभ नहीं है और इसका असर पूरे परिवार के साथ बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है।