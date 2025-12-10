स्मार्ट मीटर लगते ही बढ़ी बिजली कटौती, 5 घंटे तक बत्ती गुल, लोग परेशान

unannounced power outages in bhind (फोटो-Patrika.com)
Smart Meters Problem: भिण्ड जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद शहर में बिजली की अघोषित कटौती (Power Outages) एकदम से बढ़ गई है। सर्दी में जब घरों में खपत बहुत कम हो गई है तब भी एक सप्ताह से औसतन दिन में तीन से पांच घंटे तक कटौती हो रही है।
ट्रिपिंग की समस्या अलग से है, जिससे लोगों को व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारी कह रहे है कि अधोसंरचना विस्तार के काम होने से परमिट लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की जा रही है, जिससे लोगों का रुटीन बिगड़ रहा है। (mp news)
मंगलवार को भी सुबह करीब आठ बजे से पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। किसी को नहीं मालुम कब आएगी। शहर में करीब 45 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। जबकि तीन करोड़ यूनिट की खपत शहर में होती है। जिले में 12 से 15 हजार करोड़ यूनिट की खपत रोज हो रही है। एक रुपए यूनिट के हिसाब से भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमें तो बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पूरा लोड केबल के माध्यम से ही आएगा, इसलिए उनकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है, जिससे भविष्य में परेशानी न आए।
शहर में 56 ट्रांसफार्मर को 25 केवीए से 63, 3 को 63 से 100, 21 को 100 से 200 एवं एक ट्रांसफार्मर को 200 से 315 केवीए में अपडेट करने पर 38.36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 80 नवीन ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। क्षेत्र में 11 केवी की 160.75 किमी की लाइन क्षमता वृद्धि एवं 11 केवी न वीन लाइन 34.30 किलोमीटर डालकर इस स्थिति को सुधारा गया है। पूरे भिण्ड क्षेत्र में एलटी लाइटन भी 90.95 किलोमीटर की क्षमता बढ़ाई गई है।
शहर में 33/11 केवी मेला, आईपीएस. उपकेंद्र 85 एवं वाटरवर्क्स पर 5 एमवीए के पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि आठ एमवीए तक करने एवं ओवरलोडिंग से निजात का दावा किया गया है। लेकिन लोगों को राहत उम्मीद के अनुरूप नहीं मिल पाई है ।11 केवी सुभाष चौक, किला फीडर का विभक्तिकरण कर तीन नए फीडर बनाए गए हैं। कटारे कोठी फीडर से दो. 11 केवी सीतागनर से तीन के अलावा 11 केवी भवानीपुरा का निर्माण किया गया है।
अभी विद्युत केबल की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में बेसली फीडर पर केबिल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कटौती की सार्वजनिक सूचना भी जारी करवाने का प्रयास करेंगे। - अमरेश शुक्ला, महाप्रबंधक बिजली वितरण कंपनी, भिण्ड
कुछ दिनों से दिन में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। एक-दो नहीं चार से पांच घंटे तक कटौती हो रही है. जिससे रुटीन प्रभावित होता है। मरम्मत कार्य भी हो रहे हैं तो सूचना देनी चाहिए।- संजीव गुप्ता, व्यापारी, सदर बाजार।
