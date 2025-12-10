स्मार्ट मीटर लगते ही बढ़ी बिजली कटौती, 5 घंटे तक बत्ती गुल, लोग परेशान

मंगलवार को भी सुबह करीब आठ बजे से पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। किसी को नहीं मालुम कब आएगी। शहर में करीब 45 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। जबकि तीन करोड़ यूनिट की खपत शहर में होती है। जिले में 12 से 15 हजार करोड़ यूनिट की खपत रोज हो रही है। एक रुपए यूनिट के हिसाब से भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमें तो बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पूरा लोड केबल के माध्यम से ही आएगा, इसलिए उनकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है, जिससे भविष्य में परेशानी न आए।