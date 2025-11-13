MP में बुलडोजर एक्शन…. हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण जमीदोज

कार्रवाई के दौरान किसी तरह के विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था में दबोह, आलमपुर और लहार थाने का भारी पुलिसबल तैनात रहा। बता दें आलमपुर में नगर परिषद के ठीक सामने सर्वे कमांक 759/1 पर अवैध अतिक्रमण कर 15 दुकानों का निर्माण किया गया था। दबोह निवासी उमाशंकर कौरव अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने पिटीशन दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजस्व रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण में बनीं दुकानों को ढहाने के लिए आठ साल पूर्व आदेश जारी किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई करने में बेबस साबित हुआ।