भाजपा नेता के बेटे के साथ लाखों की धोखाधड़ी, कर्मचारी ने कर दिया खेल

BJP Leader Son Firm Fraud:इटारसी में एक फर्म से 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला थाने पहुंचा है। द पार्क क्लब एंड रिसोर्ट (The Park Club and Resort) रैसलपुर में कार्यरत एक कर्मचारी ने यह राशि अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली। यह धोखाधड़ी भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वनाथ सिंघल (Vishwanath Singhal) के बेटे रौनक सिंघल की फर्म के साथ हुई है। फर्म संचालक रौनक सिंघल (Raunak Singhal) की शिकायत पर इटारसी थाने में केस दर्ज किया गया है।