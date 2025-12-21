21 दिसंबर 2025,

रविवार

समाचार

औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर फेल, उत्पादन प्रभावित

मालनपुर/भिण्ड. औद्योगिक क्षेत्र के 220 केवी विद्युत उपकेंद्र में 40 एमवीए क्षमता का पीटीआर (प्रोडक्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट) खराब हो जाने से करोड़ रुपए का नुकसान कारखाना प्रबंधनों को हुआ है। यह स्थिति कम से कम अगले 10 दिन तक बनी रहने वाली है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 21, 2025

मालनपुर में 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर फेल

कारखना प्रबंधकों के साथ बात करते बिजली अधिकारी।

Bhind. Malanpur Industrial Area
औद्योगिक इकाइयों की बिजली आपूर्ति 11 घंटे तक प्रभावित रही। हालांकि देर रात दूसरे 50 एमवीए के ट्रांसफार्मर से आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में आनन-फानन में शनिवार को कारखाना प्रबंधनों और बिजली कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें कम से कम 10 दिन आठ से 10 घंटे की कटौती एक फीडर पर करने की बात कहते हुए कारखाना प्रबंधनों से सहयोग मांगा गया है। खराब हुए ट्रांसफार्मर से औद्योगिक क्षेत्र के 15 से अधिक फीडर जुड़ते हैं। इन पर रात 12 बजे से आठ-आठ घंटे की बिजली कटौती रोटेशन के हिसाब से करने का शेड्यूल जारी किया गया है। फीडर क्रमांक पांच, छह (11 केवी), फीडर नंबर एक, दो एवं तीन आबादी के अलावा हरिराम की कुइया सब स्टेशन, फीडर नंबर नौ पर रात 12 से आठ बजे तक कटौती की जाएगी। जबकि सुबह आठ से शाम चार बजे तक फीडर नंबर तीन, 12 (एसआरएफ), शाम चार से रात 12 बजे तक फीडर नंबर 13, फीडर नंबर आठ स्विचयार्ड (स्विचयार्ड से 11 एवं 12 नंबर), फीडर नंबर 10 स्विचार्ड से फीडर 13, 14, 17 एवं 18 पर कटौती की जाएगी। उद्योग प्रबंधनों की बैठक में बिजली कंपनी के डीजीएम हरीश मेहता ने साफ कर दिया कि कारखाना प्रबंधन हमारे साथ सहयोग करें। कुछ कारखाना प्रबंधकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 10 दिन का कहा गया है, 15 दिन से ज्यादा समय लग सकता है। इस दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान होगा।

साइबर ठगी गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा


कम क्षमता पर चलाएं उद्योगों को

बिजली कंपनी के महाप्रबंधक बीआर पाराशर ने कारखाना प्रबंधनों के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया वैकल्पिक व्यवस्था होने में 10-15 दिन का समय लग सकता है, इस दौरान कारखाना प्रबंधक अपने कारखाने कम क्षमता पर चलाएं। कारखाना प्रबंधनों के साथ दुकानदारों एवं घरेलू कनेक्शन वालों को भी बिजली का प्रबंधन करने को कहा गया है। आपूर्ति बहाल बनाए रखने के लिए शैड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। बैठक में 40 कारखानों के प्रबंधक मौजूद रहे। दिलीप कर्वा, सुशांत तनेजा, योगेश ङ्क्षसह चौळान, दुर्गेंश एवं मनोज मिश्रा मौजूद रहे।

Makar Sankranti 2026 : 14 जनवरी को दो शुभ संयोग, जानें महापुण्य काल का समय और दान का महत्व

कथन-
अचानक बिजली आपूर्ति का शटडाउन हो जाने से हमारी कंपनी में तीन लाख का नुकसान एक दिन में हुआ है। इस स्थिति के लिए कोई पहले से तैयार नहीं था।
मुकुल चतुर्वेदी, जनरल मैनेजर, सूर्या रोशनी, मालनपुर

-बिना सूचना के अचानक बिजली गुल होने से उद्योगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्षेत्र में करीब 200 छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश प्रभावित हुईं।
जितेंद्र नागवानी, सचिव, औद्योगिक संघ, मालनपुर

Updated on:

21 Dec 2025 01:23 pm

Published on:

21 Dec 2025 01:11 pm

औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में 40 एमवीए का ट्रांसफार्मर फेल, उत्पादन प्रभावित

समाचार

सामाजिक चेतना केंद्रों के विधिवत संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर हुई चर्चा

social awareness centers.
नरसिंहपुर

शिक्षकों को नवोन्मेषी एवं सक्षम बनाते हैं प्रशिक्षण

skill enhancement training
नरसिंहपुर

पंद्रह दिनों में सीएम योगी की सुरक्षा में दुबारा चूक, सुरक्षा घेरे में अचानक आई गाय…पहले भी वार्निंग फ्लीट के आगे घुस गई थी बस

Up news, cm yogi
गोरखपुर

मेडिकल कॉलेज: दोनों ही रास्तों पर प्राइवेट जमीनें, अधिग्रहण कर बनेगा नया पहुंच मार्ग!

कटनी

फसलों की सिंचाई ने बढ़ाई बिजली की खपत, कटौती का खेल शुरू

जिले में जैसे-जैसे रबी सीजन की फसलों की सिंचाई और अन्य खेतीहर कार्य बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत भी बढ़ रही है।
नरसिंहपुर
