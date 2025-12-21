साइबर ठगी गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा

राजसमंद. साइबर ठगी के एक बड़े मामले में साइबर पुलिस थाना राजसमंद ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में इससे पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि 2 अप्रैल 2024 को प्रार्थी सुशील खिंची, निवासी किशोरनगर, थाना राजनगर ने साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जगदीश कुमावत, कमलेश उर्फ कैलाश, राजेन्द्र बन्ना और दो अन्य व्यक्तियों से उसकी बातचीत चल रही थी, जिन्होंने उसे बड़े भुगतान दिलाने का झांसा दिया था।