BLO को आया हार्ट अटैक, पत्नी बोली- ‘सस्पेंड का डर दिखाकर करा रहे थे काम’

BLO Suffers Heart Attack Wife Alleges Work Pressure and Suspension Threat
MP News: मध्यप्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के पुन: निरीक्षण (SIR) के दौरान एक बार फिर बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई। बीएलओ को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मामला भिंड जिले का है, जहां बीएलओ को हार्ट अटैक आने के बाद उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सस्पेंड करने का डर दिखाकर सख्ती से काम कराया जा रहा था, जबकि उनके पति पहले से हार्ट पेशेंट हैं और इलाज चल रहा है।
भिंड में इन दिनों SIR का काम काफी तेजी से चल रहा है। महावीर गंज निवासी शिक्षक रविंद्र शाक्य को BLO के रूप में तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि रविंद्र शाक्य लंबे समय से हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। इसके बावजूद उनकी तैनाती विक्रमपुरा वार्ड क्रमांक 10 में कर दी गई। शिक्षक रविंद्र शाक्य की पत्नी गजल शाक्य ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे उनके पति रविंद्र विक्रमपुरा ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक आने की पुष्टि की और भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।
रविंद्र शाक्य की पत्नी गजल शाक्य ने आरोप लगाया है कि- सस्पेंड करने का डर दिखाकर दबाव बनाकर काम कराया जा रहा था। उन्होंने हार्ट की बीमारी और चल रहे इलाज की जानकारी आवेदन देकर पहले ही अधिकारियों को दे दी थी और अनुरोध किया था कि उन्हें बीएलओ न बनाया जाए। इसके बावजूद अधिकारी इसे बहाना मानते रहे और उन्हें रोजाना सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक गहन मतदाता सूची परीक्षण कार्य में लगाया गया।
