BLO को आया हार्ट अटैक, पत्नी बोली- ‘सस्पेंड का डर दिखाकर करा रहे थे काम’

भिंड में इन दिनों SIR का काम काफी तेजी से चल रहा है। महावीर गंज निवासी शिक्षक रविंद्र शाक्य को BLO के रूप में तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि रविंद्र शाक्य लंबे समय से हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। इसके बावजूद उनकी तैनाती विक्रमपुरा वार्ड क्रमांक 10 में कर दी गई। शिक्षक रविंद्र शाक्य की पत्नी गजल शाक्य ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे उनके पति रविंद्र विक्रमपुरा ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक आने की पुष्टि की और भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।