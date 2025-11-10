ये क्या? CM Rise स्कूल में ‘परिवारवाद’, प्रिंसिपल ने पत्नी-साली की कराई नियुक्ति, हड़पा मानदेय

bhind cm rise school nepotism (फोटो- सोशल मीडिया)
CM Rise School Nepotism: भिंड के सीएम राइज विद्यालय चौम्हो के प्रभारी प्राचार्य अरविंद शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुर्पयोग करते हुए नियम विरुद्ध विद्यालय में पत्नी, साली और रिश्तेदारों को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया है। यह अतिथि शिक्षक महीने में कभी कबार स्कूल जाते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं की शिक्षा चौपट हो रही है। (mp news)
चौम्हो निवासी शिकायतकर्ता जनार्दन सिंह भदौरिया ने बताया वह 2009 से 2017 तक अतिथि शिक्षक रहे थे। सीएमराइज में अरविंद शर्मा वर्ग दो के शिक्षक होते हुए प्रभारी प्राचार्य बने हैं, जबकि उनसे योग्य और सीनियर शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं। उन्होंने नियम विरुद्ध अपनी पत्नी नीलम शर्मा और साली रिंकी शर्मा को अतिथि शिक्षक बना दिया है।
इतना ही नहीं अपने रिश्तेदार अमित शर्मा व अतुल शर्मा को भी अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें से एक भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। इसके बावजूद हर महीने उनका मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्ग 2 के शिक्षक महेश बघेल ने भी अपनी बहू विनीता बघेल को अतिथि बनाया है। उन्होंने आरोप लगाए कि स्कूल में आए इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रभारी प्राचार्य शर्मा अपने घर ले गए हैं और गांव में अफवाह फैला दी है कि सामान चोरी हो गया है, जबकि चोरी की शिकायत थाने नहीं पहुंची है। (mp news)
मुझ पर झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं। नियम के अनुसार ही पत्नी और साली को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।-अरविंद शर्मा, प्रभारी प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय अटेर
मेरिट के अनुसार ही नियुक्ति देने का नियम है। शिकायत मिली है, यदि पहले से पढ़ा रहे अतिथि शिखक को न रखकर अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दी है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -कृष्णगोपाल शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अटेर
