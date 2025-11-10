ये क्या? CM Rise स्कूल में ‘परिवारवाद’, प्रिंसिपल ने पत्नी-साली की कराई नियुक्ति, हड़पा मानदेय

इतना ही नहीं अपने रिश्तेदार अमित शर्मा व अतुल शर्मा को भी अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें से एक भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। इसके बावजूद हर महीने उनका मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्ग 2 के शिक्षक महेश बघेल ने भी अपनी बहू विनीता बघेल को अतिथि बनाया है। उन्होंने आरोप लगाए कि स्कूल में आए इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रभारी प्राचार्य शर्मा अपने घर ले गए हैं और गांव में अफवाह फैला दी है कि सामान चोरी हो गया है, जबकि चोरी की शिकायत थाने नहीं पहुंची है। (mp news)