Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

ये क्या? CM Rise स्कूल में ‘परिवारवाद’, प्रिंसिपल ने पत्नी-साली की कराई नियुक्ति, हड़पा मानदेय

MP News: एमपी के सीएम राइज विद्यालय में भ्रष्टाचार का संगीन मामला उजागर हुआ है। प्राचार्य पर अपने ही परिवार को अतिथि शिक्षक बनाकर मानदेय हड़पने के आरोप लगे हैं।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Nov 10, 2025

bhind cm rise school nepotism principal corruption mp news

bhind cm rise school nepotism (फोटो- सोशल मीडिया)

CM Rise School Nepotism: भिंड के सीएम राइज विद्यालय चौम्हो के प्रभारी प्राचार्य अरविंद शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुर्पयोग करते हुए नियम विरुद्ध वि‌द्यालय में पत्नी, साली और रिश्तेदारों को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया है। यह अतिथि शिक्षक महीने में कभी कबार स्कूल जाते हैं, जिससे छात्र-छात्राओं की शिक्षा चौपट हो रही है। (mp news)

प्रभारी प्राचार्य ने करवाई फर्जी नियुक्ति

चौम्हो निवासी शिकायतकर्ता जनार्दन सिंह भदौरिया ने बताया वह 2009 से 2017 तक अतिथि शिक्षक रहे थे। सीएमराइज में अरविंद शर्मा वर्ग दो के शिक्षक होते हुए प्रभारी प्राचार्य बने हैं, जबकि उनसे योग्य और सीनियर शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं। उन्होंने नियम विरुद्ध अपनी पत्नी नीलम शर्मा और साली रिंकी शर्मा को अतिथि शिक्षक बना दिया है।

इतना ही नहीं अपने रिश्तेदार अमित शर्मा व अतुल शर्मा को भी अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें से एक भी अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। इसके बावजूद हर महीने उनका मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्ग 2 के शिक्षक महेश बघेल ने भी अपनी बहू विनीता बघेल को अतिथि बनाया है। उन्होंने आरोप लगाए कि स्कूल में आए इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रभारी प्राचार्य शर्मा अपने घर ले गए हैं और गांव में अफवाह फैला दी है कि सामान चोरी हो गया है, जबकि चोरी की शिकायत थाने नहीं पहुंची है। (mp news)

प्रिंसिपल ने दी सफाई

मुझ पर झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं। नियम के अनुसार ही पत्नी और साली को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।-अरविंद शर्मा, प्रभारी प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय अटेर

करेंगे जांच- बीईओ

मेरिट के अनुसार ही नियुक्ति देने का नियम है। शिकायत मिली है, यदि पहले से पढ़ा रहे अतिथि शिखक को न रखकर अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दी है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -कृष्णगोपाल शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अटेर

ये भी पढ़ें

MP में ‘भारत गोल्फ महोत्सव’ का आयोजन, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने लगाए शॉट्स
जबलपुर
randeep hooda bharat golf mahotsav jabalpur mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / ये क्या? CM Rise स्कूल में ‘परिवारवाद’, प्रिंसिपल ने पत्नी-साली की कराई नियुक्ति, हड़पा मानदेय

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: 300 करोड़ बिजली बिल पेनल्टी होगी माफ, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

bijli samadhan yojana surcharge relief consumers benefit mp news
भिंड

पुराने कलेक्टर ने जारी किए 25 शस्त्र लाइसेंस, नए कलेक्टर ने कर दिए रद्द! आवेदक हुए परेशान

bhind collector cancels 25 arms licenses controversy highcourt mp news
भिंड

गोवंश भगाना पड़ा महंगा! पिता-पुत्र ने युवक को डंडे-सरिए से पीटा, दो दिन बाद तोड़ा दम

cattle dispute youth kailash valmiki beaten to death mp news
भिंड

एमपी में मां ने 1 महीने के बच्चे का घोंटा गला, पति बचाने आया तो उसके प्राइवेट पार्ट पर किया हमला

bhind
भिंड

गद्दी को लेकर किन्नरों में जंग! SP ऑफिस में खुद पर डाला पेट्रोल, मचा हड़कंप

transgender groups clash over throne bhind sp office mp news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.