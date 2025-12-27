Telegram में ग्रुप बनाकर देते थे मुनाफे का लालच, फिर ऐंठ लेते थे लाखों रुपए

MP News: मध्यप्रदेश की भिंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को लोन और पैसों का लालच देकर उनके खातों को लेकर उनमें ठगी के रुपयों को ट्रांसफर करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पांच बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह दुबई के साइबर फ्रॉड गिरोह के लिए काम कर रहे थे। गिरोह के कहने पर ही ठग लोगों से बैंक खाते लेकर उनमें आने वाली ठगी की राशि से अपना 30 प्रतिशत कमीशन काटकर दुबई के मुख्य ठग को ट्रांसफर कर देते थे।



डॉ. असित यादव ने बताया ऊमरी निवासी फरियादी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी से राजस्थान के ठगों ने लोन दिलाने के नाम पर खाते और एटीएम कार्ड ले लिए। कुछ महीनों तक सोनी को ठगों ने गुमराह किया और उनके बैंक खाते से 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया। बैंक ने जब सोनी को समन भेजा तो उन्होंने मामले की शिकायत ऊमरी थाने में की। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह कुशवाह, बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया आदि की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।