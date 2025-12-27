27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

Telegram में ग्रुप बनाकर देते थे मुनाफे का लालच, फिर ऐंठ लेते थे लाखों रुपए

MP News: मध्यप्रदेश की भिंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

bhind-news

फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की भिंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को लोन और पैसों का लालच देकर उनके खातों को लेकर उनमें ठगी के रुपयों को ट्रांसफर करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पांच बदमाशों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह दुबई के साइबर फ्रॉड गिरोह के लिए काम कर रहे थे। गिरोह के कहने पर ही ठग लोगों से बैंक खाते लेकर उनमें आने वाली ठगी की राशि से अपना 30 प्रतिशत कमीशन काटकर दुबई के मुख्य ठग को ट्रांसफर कर देते थे।

डॉ. असित यादव ने बताया ऊमरी निवासी फरियादी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी से राजस्थान के ठगों ने लोन दिलाने के नाम पर खाते और एटीएम कार्ड ले लिए। कुछ महीनों तक सोनी को ठगों ने गुमराह किया और उनके बैंक खाते से 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया। बैंक ने जब सोनी को समन भेजा तो उन्होंने मामले की शिकायत ऊमरी थाने में की। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह कुशवाह, बरोही थाना प्रभारी अतुल भदौरिया आदि की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इस तरह करते थे फ्रॉड

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी राजस्थान के रहने वाले हैं तथा आम जनता के साथ लोन, सरकारी नौकरी तथा अन्य प्रकार से पैसे कमाने का लालच देकर उनसे उनके खाते ले लेते थे। उन खातों का उपयोग वह ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, सायबर फॉड से आई हुई राशि के लेनदेन में उपयोग करते थे। आरोपियों ने फरियादी मनदीप एवं उसके साथी से छलपूर्वक प्राप्त किये गये बैंक खातों में करीबन 3 करोड़ रूपए से अधिक का लेनदेन अभी तक सामने आया है।
इसके साथ ही आरोपियों ने जिले के और भी लोगों के खाते इसी तरह लेकर उपयोग किया है। पुलिस ने ठगों के कई राज्यों में खाते सीज कराए हैं साथ ही उनसे एक लाख रुपए होल्ड भी करवाए हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक कार, आठ मोबाइल, एक लैपटॉप, एक सिमकार्ड, एक कार्ड रीडर, चार पैन कार्ड, सात एटीएम कार्ड. एक पासबुक, चार आधार कार्ड और दो चेकबुक जब्त की हैं।

टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे आरोपी

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका एक दोस्त ने बताया कि एक टेलीग्राम ग्रुप है इसमें ऑनलाइन गेम की लिंक के जरिए पैसा कमाया जाता है। इस ग्रुप से ही सभी पांचों आरोपी जुड़े पहले यह लोग ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसा कमाने लगे। इसके बाद वह दुबई में बैठे गिरोह के सदस्यों से संपर्क में आए। तभी से इन लोगों ने खाते लेकर उनके जरिए कमीशन का पैसा काटकर बाकी के रुपए दुबई में बैठे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अभी तक 25 लोगों के खाते लेने की बात स्वीकार की है।

लालच में न आएं

एसपी डॉ असित यादव ने कहा है कि पैसों के लालच में आकर किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक एटीएम आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज न दें। किसी अंजान व्यक्ति से अपने खाते में पैसों का लेनदेन न करें। सोशल मीडिया एवं अन्य एप्स के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाने के झांसे में न आए, यह पूर्णत: प्रतिबंधित व गैरकानूनी है। सायबर फॉड होने पर तत्काल सायबर हेल्पलाईन नंबर 1930 पर कॉल कर इसकी जानकारी दे एवं अपने नजदीकि थाने पर इसकी सूचना दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / Telegram में ग्रुप बनाकर देते थे मुनाफे का लालच, फिर ऐंठ लेते थे लाखों रुपए

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गजट नोटिफिकेशन जल्द… मंत्री का बस साइन बचा! नगर पालिका-निगम की सीमाएं तय

minister sign delay bhind nagar palika-nigam ward boundaries gazette notification mp news
भिंड

अपने भवन में संचालित केंद्र पर एक भी बच्चा नहीं।

वार्ड 12 में आंगनबाड़ी पर छह बच्चे।
भिंड

सर्दी का दिल पर वार…. बीस दिन में 14 लोगों की हार्ट अटैक से मौत

bhind news
भिंड

पारूप मतदाता सूची में कुल 106941 मतदाता कम हुए हैं

भिंड

प्रदेश के इस जिले के 1 लाख मतदाता के कट गए नाम, 22 जनवरी तक दावे-आपत्तियां

SIR news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.