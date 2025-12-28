सिंचाई विभाग की लापरवाही से थ्री-आर नहर फूटी, 100 बीघा सरसों-गेहूं की फसल में नुकसान

थ्री आर नहर की स्थिति को लेकर पत्रिका ने 16 दिसंबर को सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आगाह किया था। इस संबंध में अपने अंक में ''लाखों खर्च के बाद भी नहरों का नहीं कराया मेंटेनेंस, पानी छोड़ा तो फसलों का होगा नुकसान' से खबर भी प्रकाशित की थी। सिंचाई विभाग के एसडीओ महेंद्र अगरैया ने नहर का निरीक्षण कर मरम्मत कराने की बात कही थी, लेकिन जिम्मेदारों ने शासन से मिली मरम्मत व सफाई की राशि को नहर में खर्च नहीं किया। जिसके कारण नहर में पानी छोड़ते ही दौनियापुरा और रजगढि़या गांव में खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई है।