MP में एकता की मिसाल, मासूम के इलाज के लिए पूरे गांव ने बेचा राशन, छत से गिरी थी बच्ची

कविश का दिल्ली में गुरुवार को सिर का एक ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार उसे चौबीस घंटे में होश आएगा। रिकवर होने पर चार दिन बाद दूसरा ऑपरेशन होगा। निजी अस्पताल में इालज का खर्च जुटाने के लिए ग्रामीणों की मानवीयता पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी है। गांव के रिपुसूदन सिंह (पिल्लू) ने बताया कि उन्होंने बच्ची की मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और ऑनलाइन सहायता के लिए एक क्यूआर कोड भी लगाया गया। जिससे लोगों ने करीब एक लाख रुपए तक की मदद की।