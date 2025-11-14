Patrika LogoSwitch to English

भिंड

MP में एकता की मिसाल, मासूम के इलाज के लिए पूरे गांव ने बेचा राशन, छत से गिरी थी बच्ची

MP News: दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही 5 साल की कविश के इलाज के लिए सुनारपुरा और अछाई गांव एकजुट हो गए। ग्रामीणों ने 22 क्विंटल अनाज बेचकर 30 हजार जुटाए।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Nov 14, 2025

kavish bhadauria treatment village sold ration bhind mp news

village sold ration for kavish bhadauria treatment (फोटो- सोशल मीडिया)

Kavish Bhadauria Treatment: दिल्ली के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही पांच साल की मासूम कविश का जीवन बचाने के लिए भिंड के सुनारपुरा और अछाई गांव के ग्रामीण सामने आए हैं। गुरुवार को दोनों गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि सभी ग्राम वासी पीडीएस से मिलने वाले राशन को बेचकर सहयोग देंगे। मासूम को नया जीवन देने 22 क्विंटल गेहूं और चावल एकत्रित किया गया, जिसे बेचकर 30 हजार रुपए की सहयोग राशि पीड़ित के पिता को सौंपी है। (MP News)

बच्ची का पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरा चार दिन बाद

कविश का दिल्ली में गुरुवार को सिर का एक ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार उसे चौबीस घंटे में होश आएगा। रिकवर होने पर चार दिन बाद दूसरा ऑपरेशन होगा। निजी अस्पताल में इालज का खर्च जुटाने के लिए ग्रामीणों की मानवीयता पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी है। गांव के रिपुसूदन सिंह (पिल्लू) ने बताया कि उन्होंने बच्ची की मदद के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और ऑनलाइन सहायता के लिए एक क्यूआर कोड भी लगाया गया। जिससे लोगों ने करीब एक लाख रुपए तक की मदद की।

छत से गिरकर घायल हुई थी घायल

बता दें अछाई गांव के धर्मेंद्र भदौरिया की 5 साल की बेटी कविश भदौरिया चार दिन पहले खेलते समय मकान की छत से गिर गई थी। सिर के बल गिरने से उसे गंभीर हालत में परिजन ग्वालियर लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताते हुए दिल्ली रेफर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण इलाकों में कविश को बचाने के लिए लोग सामने आने लगे।

इलाज में खर्च होने है 5 लाख

एक लाख रुपए की नकद राशि पीड़िता के पिता के खाते में डाली गई है, लेकिन यह राशि इलाज में पर्याप्त नहीं थी। पांच लाख से अधिक उपचार में खर्च होना है, लेकिन पिता की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है। बेटी का जीवन सुरक्षित करने गांव के सोनू भदौरिया, विमला देवी, किशनदत्त सरपंच, शैलेन्द्र सिंह, रनछोड़ सिंह, धर्मसिंह, राजपाल सिंह, नागेंद्र सिंह, बेटू, विकास, रिंकू, छोटू भदौरिया, सतीश प्रजापति, अरविंद कुशवाह सहित पूरे गांव के लोगों ने मिलकर सहयोग किया। (MP News)

Published on:

14 Nov 2025 09:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / MP में एकता की मिसाल, मासूम के इलाज के लिए पूरे गांव ने बेचा राशन, छत से गिरी थी बच्ची

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

