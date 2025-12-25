सर्दी का दिल पर वार…. बीस दिन में 14 लोगों की हार्ट अटैक से मौत

भिण्ड. पांच साल में सर्दियों में दिल और लकवा के मरीज तेजी से बढ़े हैं। रोजाना एक या दो लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। बीते बीस दिन में 60 लोगों को हार्ट अटैक की समस्या के कारण अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराना पड़ा है, जिसमें 14 मरीज तो ऐसे हैं, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं। हृदयघात की घटनाओं को रोकने में चिकित्सकों के सुझाव भी बेअसर नजर आ रहे हैं।
बता दें अचानक सर्दी से उच्च रक्तचाप वाले लोगों के शरीर में रक्त की धमनियां सिकुड़ रही हैं। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली नशें संकुचित होने से खून का संचार बंद हो जाता है। इस समस्या से ग्रसित सात मरीजों ने हाल ही में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है।
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ विनीत गुप्ता ने बताया सीने में बैचेनी और दर्द होने के साथ ही सर्दी लगना अचानक पसीना निकलना हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। ऐसा तभी होता है जब रक्त की नसें ब्लॉकेज होने लगें या शरीर में ज्यादा मात्रा में कॉलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। दिल की समस्या से बचने के लिए प्रयास करें कि तंबाकू का सेवन कम से कम करें। शरीर का वजन कम करने का प्रयास करें। योग, व्यायाम और पैदल चलने जैसी शरीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। कोशिश करें कि तनाव अधिक न लें और खुशी भी अधिक जाहिर न करें। इसके अलावा भोजन में तला हुआ खाना, प्रसंस्कृत भोजन सहित अस्वास्थ्यकर भोजन न लें। ऐसा खाना खाएउं जो दिल के लिए स्वस्थ हो। धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दें। प्रयास करें पूरी नींद लें। हृदय की रुकावट, उच्च कालेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी बीमारियों का उचित उपचार करें।
खाना पकाने के लिए अधिक ऑयली का उपयोग न करें।
ठंड से नसें सिकुड़ती हैं
बढ़ता है ब्लॉकेज का खतरा।
हार्ट अटैक / ब्रेन स्ट्रोक का खतरा।
एक दिसंबर को नवादाबाग में रहने वाले रामअवतार बरुआ सुबह 5 बजे रोजाना की तरह दूध लेने पैदल जा रहे थे। शहर के अटेर रोड पर शिव उत्सव वाटिका के सामने अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें अस्?पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।
डेढ़ महीने पूर्व नायब पंचायत के सरपंच के चचेरे भाई कैलाश ङ्क्षसह नरवरिया घर में खाना खाकर लेटे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बताया कि कैलाश को पहली बार अटैक आया था।
अचानक सर्दी में न निकलें। प्रयास करें कि बाइक से जाने से बचें। शीत लहर में घर के अंदर रहकर समय गुजारें और गर्म पानी पीेते रहें। बीपी के मरीज अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें।
डॉ जेएस यादव, सीएमएचओ भिण्ड
