सर्दी का दिल पर वार…. बीस दिन में 14 लोगों की हार्ट अटैक से मौत

बता दें अचानक सर्दी से उच्च रक्तचाप वाले लोगों के शरीर में रक्त की धमनियां सिकुड़ रही हैं। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली नशें संकुचित होने से खून का संचार बंद हो जाता है। इस समस्या से ग्रसित सात मरीजों ने हाल ही में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है।

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ विनीत गुप्ता ने बताया सीने में बैचेनी और दर्द होने के साथ ही सर्दी लगना अचानक पसीना निकलना हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। ऐसा तभी होता है जब रक्त की नसें ब्लॉकेज होने लगें या शरीर में ज्यादा मात्रा में कॉलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। दिल की समस्या से बचने के लिए प्रयास करें कि तंबाकू का सेवन कम से कम करें। शरीर का वजन कम करने का प्रयास करें। योग, व्यायाम और पैदल चलने जैसी शरीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। कोशिश करें कि तनाव अधिक न लें और खुशी भी अधिक जाहिर न करें। इसके अलावा भोजन में तला हुआ खाना, प्रसंस्कृत भोजन सहित अस्वास्थ्यकर भोजन न लें। ऐसा खाना खाएउं जो दिल के लिए स्वस्थ हो। धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दें। प्रयास करें पूरी नींद लें। हृदय की रुकावट, उच्च कालेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी बीमारियों का उचित उपचार करें।

खाना पकाने के लिए अधिक ऑयली का उपयोग न करें।