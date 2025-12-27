जिले में 2452 आंगनबाड़ी केंद्र, भवन 698, एक कक्ष में अधिकांश केंद्र

जिले में कुल दो हजार 452 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से महज 698 के पास ही अपने भवन हैं। जहां स्वयं के भवन हैं वहां भी दर्ज हितग्राही अव्यवस्थाओं के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि आंगनवाडिय़ों के माध्यम से कि जिले भर में 1.30 लाख हितग्राहियों को हर माह लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुवधाएं न होने से हितग्राही 25 प्रतिशत भी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संचालित पोषण आहार के नाम पर बच्चों को दलिया बांटकर इतिश्री की जा रही है। धात्री माताएं एवं किशोरियां आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंच ही नहीं रही हैं। इसकी वजह भी भवनों का अभाव है। जिन कक्षों में किराए पर केंद्र संचालित हैं, वहां सामान रखने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के बैठने के बाद ज्यादा हितग्राहियों के बैठने की जगह ही नहीं बचती।Aaj Ka Tarot Rashifal 28 December 2025 : टैरो राशिफल 28 दिसंबर: मेष और वृषभ समेत इन राशियों पर होगी धन वर्षा, खुलेगा किस्मत का ताला
10 परियोजनाएं, 100 सेक्टर जिले में
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह साल तक के बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने, स्कूल जाने से पूर्व की शिक्षा प्रदान करने के लिए 10 परियोजनाओं, 10 सेक्टर और 2451 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मॉनीटरिंग और बेहतर व्यवस्था संचालन का दावा किया जाता है। जबकि जमीनी हकीकत एकदम विपरीत है। पहले तो क्षमता के अनुसार हितग्राही दर्ज नहीं हैं, जितने दर्ज हैं, उनके 25 प्रतिशत भी पहुंच नहीं रहे।
दो केंद्रों पर क्या मिली स्थिति
पत्रिका टीम ने सुबह 11 बजे जे वार्ड क्रमांक 12 में किराए एक कक्ष में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को देखा तो यहां कुल दर्ज बच्चों की संख्या तो 24 बताई गई, लेकिन उपस्थिति आठ की दर्ज थी। हालांकि मौके पर महज छह बच्चे मौजूद मिले और पोषण आहार का इंतजार कर रहे थे। सहायिका ने बताया कि दलिया बांटा जाता है।
यहां एक भी बच्चा नहीं मिला
वार्ड क्रमांक 30 में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में 35 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन 11.30 बजे वहां एक भी बच्चा मौजूद नहीं थी। जबकि यह केंद्र स्वयं के भवन में संचलित है। यहां एक कॉर्नर में सहायिका बैठी थीं, लेकिन बच्चों के लिए खिलौने रखे थे, उपलब्ध कोई नहीं था। सहायिका ने बताया कि 10 बच्चे आए थे जो खिचड़ी लेकर अपने घरों को चले गए।
फैक्ट फाइल
परियोजना-10
सेक्टर-100
आंगनबाड़ी-2452
कार्यकर्ता-2401
पात्र लाभार्थी-130172
स्वयं का भवन-698
्िरक्रयाशील शौचालय-2126
पेयजल स्रोत-2365
स्वास्थ्य आईडी बना-33736