MP के 699 हेक्टेयर जंगल पर खतरा, संतों ने केंद्र के प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

अधिवक्ता मिश्र ने बताया कि याचिकाकर्ता पं. विवेक दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में जारी एक टेंडर के तहत महोदरी फास्फोराइड ब्लॉक (Mahodari Phosphoride Block) नाम से एक खनन परियोजना स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य महोदरी क्षेत्र के लगभग 699 हेक्टर वन क्षेत्र में फास्फोराइट खनन करना बताया गया है। यह टेंडर गुरुग्राम की कमोडिटी हब कंपनी को प्रदान किया गया है। वन मंडल बड़वाह में खनिज उत्खनन के लिए 699 हेक्टेयर वन भूमि से बड़ी संया में पेड़ काटने की तैयारी है। इसके विरोध में संतों ने हिंदी में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।