‘हमने बच्चों सा पाला है’, BJP ऑफिस के लिए पेड़ कटे तो आदिवासी महिला ने फेंके पत्थर

यह भूमि पंद्रह से अधिक प्रजाति के पेड़ों से भरी हुई थी। जैसे ही ठेकेदार ने पेड़ काटना शुरु किया नानकराम और परिवार विरोध करने पहुंच गए। वृद्धा ने ठेकेदार से धक्का-मुक्की की और पेड़ों पर पत्थर फेंके। उनका कहना था कि ये पेड़ उनके बच्चों जैसे हैं और उन्हें नहीं काटा जाना चाहिए। तहसीलदार ने पेड़ काटकर लकड़ी उन्हें लौटाने का भरोसा दिलाया, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हुई। गुना शहरी तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा ने कहा कि जो पेड़ कटाए गए वे अनुपयोगी थे। नगर पालिका ने अनुमति लेकर पेड़ काटवाए और कार्य देर शाम तक जारी रहा। (MP News)