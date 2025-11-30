Patrika LogoSwitch to English

भिंड

12 मिनट तक कॉल पर फंसाने की कोशिश करता रहा ठग, जवाब मिला ‘बेटा बाप को मत सिखा’

mp news: साइबर ठग ने टीआई को लगाया कॉल, 12 मिनट तक करता रहा ठगी का प्रयास, जामतारा मिली लोकेशन...।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Nov 30, 2025

bhind

cyber fraud tries to scam ti video 12 minute call

mp news: साइबर ठग किस तरह से लोगों को कॉल कर फंसाने की कोशिश करते हैं इसका एक वीडियो मध्यप्रदेश के भिंड से सामने आया है। हालांकि इस बार साइबर ठग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसका पाला खुद साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने वाले टीआई से पड़ा था। दरअसल साइबर ठग ने फोन ऊमरी थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह को लगा दिया था। टीआई करीब 12 मिनट तक साइबर ठग से बातचीत करते रहे और उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली।

देखें वीडियो-

12 मिनट तक करता रहा बातचीत

एक साइबर ठग ने साइबर एक्सपर्ट ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह कुशवाह को ही ठगने का प्रयास किया। कॉल पर 12 मिनट तक टीआई को झांसे में लेने का प्रयास किया, लेकिन ठग को नहीं पता था कि उसका कॉल साइबर टीम ट्रेस कर रही है। आरोपी खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन डिपार्टमेंट सर्विस सेंटर ब्रांच मुंबई बांद्रा का अधिकारी बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो जामतारा के विद्यानगर में जाकर मिली। साइबर टीम ने लोकल पुलिस से संपर्क किया और गूगल मैप से पता लगाया कि वह किस टाउन से बात कर रहा है। टीआई कुशवाह का कहना है कि इस रैकेट का जल्द ही पर्दाफाश करेंगे।

आखिरी में बोले टीआई- बाप को मत सिखा

ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह कुशवाह ने कहा आरोपी डेटा किसी न किसी संस्था से लेते हैं। उनके पास कॉल आया तो वह समझ गए। उससे बातचीत का वीडियो भी बनाया। आरोपी ने वैरिफिकेशन के नाम पर 6 अंक का ओटीपी भेजकर उसे बताने को कहा। लेकिन अगर वह ओटीपी बता देते तो अकाउंट खाली हो जाता। साइबर ठग ने टीआई से ओटीपी जानने की पूरी कोशिश की लेकिन जब उन्होंने ओटीपी नहीं बताया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वो साइबर सेल से बोल रहे हैं तब भी साइबर ठग नहीं माना। आखिर में जब साइबर ठग की लोकेशन ट्रेस कर ली गई तो टीआई ने साइबर ठग को कहा कि अपने बाप को मत सिखा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना एडवांस फोरलेन हाईवे, झपकी आने पर ड्राइवर को करेगा अलर्ट..
भोपाल
bhopal jabalpur advance highway

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

