12 मिनट तक कॉल पर फंसाने की कोशिश करता रहा ठग, जवाब मिला ‘बेटा बाप को मत सिखा’

ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह कुशवाह ने कहा आरोपी डेटा किसी न किसी संस्था से लेते हैं। उनके पास कॉल आया तो वह समझ गए। उससे बातचीत का वीडियो भी बनाया। आरोपी ने वैरिफिकेशन के नाम पर 6 अंक का ओटीपी भेजकर उसे बताने को कहा। लेकिन अगर वह ओटीपी बता देते तो अकाउंट खाली हो जाता। साइबर ठग ने टीआई से ओटीपी जानने की पूरी कोशिश की लेकिन जब उन्होंने ओटीपी नहीं बताया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वो साइबर सेल से बोल रहे हैं तब भी साइबर ठग नहीं माना। आखिर में जब साइबर ठग की लोकेशन ट्रेस कर ली गई तो टीआई ने साइबर ठग को कहा कि अपने बाप को मत सिखा।