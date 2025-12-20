20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

अनुबंध और कार्यादेश के बावजूद काम नहीं करने वाले टेंडर होंगे निरस्त

भिण्ड. दस माह बाद हुए नगरपालिका के साधारण सम्मेलन में सभी 15 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। नामांतरण शुल्क घटाने और विशेष परिस्थति में अधिक शुल्क लेकर 15 की जगह सात दिन में करने के प्रस्ताव कानूनी सलाह की प्रत्याशा में पारित कर दिए। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह विशेष रूप से मौजूद रहे। उपाध्यक्ष सहित 22 पार्षद परिषद की बैठक से अनुपस्थित रहे।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Dec 20, 2025

Bhind Municipality General Meeting

भिण्ड नगरपालिका का साधारण सम्मेलन

Bhind Municipality General Meeting विधायक की पहल पर परिषद की बैठक में शामिल हुए 17 पार्षदों के वार्डों में चार-चार सडक़ें स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि की अध्यक्षता मेंं आयोजित बैठक में सबसे पहले अध्यक्ष के पिता निहाल सिंह के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने बताया कि बीते एक वर्ष से अधिक समय में नगर में 27 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा चुके हैं। 50 करोड़ रुपए के नए कार्य स्वीकृत हैं। छह करोड़ रुपए के नए अनुबंध हो चुके हैं और 16 करोड़ के कार्यादेश भी हो चुके हैं। 10 दिन में नए एसओआर के अनुसार एस्टीमेट बन जाएंगे जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक ने कहा कि नगरपालिका अपनी भी आमदनी बढ़ाए, वरना शासन से मिलने वाला अनुदान भी बंद हो जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल कुशवाह सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे।

धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा! Fake खरीदी दिखाकर शासन को 28.52 लाख का नुकसान, कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

कार्य नहीं करने वालों के अनुबंध होंगे निरस्त

स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश प्राप्त करने और अनुबंध करने के बावजूद काम नहीं करने वाले सभी कार्यों के टैंडर निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसमें नगरपालिका के पीछे करीब डेढ़ साल पहले से स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपए का कार्यालय भवन निर्माण कार्य भी शामिल है। वार्ड 36 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर सिंह कुशवाह एवं उनकी पत्नी ओमकुमारी की समाधि स्थल पर कब्जा और गंदे पानी की समस्या को खत्म कराने के लिए निर्णय लिया गया।

एक घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पानीपत, इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन…बनेंगे 17 स्टेशन

अब रोड पर छज्जा व सीढिय़ां नहीं बनेंगी

भवन निर्माण के लिए रजिस्ट्री में दर्ज क्षेत्रफल से तीन फीट कम में निर्माण की अनुमति का प्रस्ताव भी पारित किया। इसका मकसद है कि लोग छज्जा व सीढिय़ां भी अपनी जगह में ही बनाएं ताकि रोड पूरी तरह यातायात और नाली के लिए खाली रहे। वहीं प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर व भोपाल के लिए पार्षदों के अध्ययन भ्रमण को अन्य पार्षदों ने स्वीकृत कर दिया, लेकिन वार्ड चार से आपत्ति आई। अब प्रत्येक वार्ड पर उसका नाम, पार्षद का नाम व सफाई दरोगा का नाम भी अंकित किया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी चर्चा व सहमति

बैठक में आंबेडकर मार्केट में बरामदों पर कब्जा कर दुकान में शामिल करने का मामला वार्ड चार के पार्षद ने उठाया। जिस पर तय किया गया कि सभी मार्केट की यही स्थिति है, इसलिए एक बार राजस्व की टीम से सर्वे करवाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं माधौगंज हाट स्थित पार्क को व्यवस्थित करने, आसपास से अवैध कब्जा हटवाने का भी निर्णय लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 01:04 pm

Hindi News / Political / अनुबंध और कार्यादेश के बावजूद काम नहीं करने वाले टेंडर होंगे निरस्त

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

एनडीए सरकार की ढाल बनी थी ममता बनर्जी

नई दिल्ली

‘फांसी घर’ विवाद; समन पर सवाल, जांच अधूरी…हाई कोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया पर तीखी सुनवाई

delhi high court hearing on fansi ghar case due to kejriwal sisodia petition
नई दिल्ली

सीएम रेखा गुप्ता की पोस्ट पर मचा बवाल, एमसीडी पर भड़के लोग बोले-सबकुछ करके देख लीजिए…

Delhi air pollution rekha gupta give statement public reaction
नई दिल्ली

बॉम्बे HC से माणिकराव कोकाटे को झटका, मंत्री पद के बाद अब विधायकी जाना तय, लेकिन गिरफ्तारी टली

Ajit Pawar Manikrao Kokate
मुंबई

नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, जानिए IN – Out फार्मूला

PM Modi
राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.