अनुबंध और कार्यादेश के बावजूद काम नहीं करने वाले टेंडर होंगे निरस्त

Bhind Municipality General Meeting विधायक की पहल पर परिषद की बैठक में शामिल हुए 17 पार्षदों के वार्डों में चार-चार सडक़ें स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा वाल्मीकि की अध्यक्षता मेंं आयोजित बैठक में सबसे पहले अध्यक्ष के पिता निहाल सिंह के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी यशवंत वर्मा ने बताया कि बीते एक वर्ष से अधिक समय में नगर में 27 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा चुके हैं। 50 करोड़ रुपए के नए कार्य स्वीकृत हैं। छह करोड़ रुपए के नए अनुबंध हो चुके हैं और 16 करोड़ के कार्यादेश भी हो चुके हैं। 10 दिन में नए एसओआर के अनुसार एस्टीमेट बन जाएंगे जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक ने कहा कि नगरपालिका अपनी भी आमदनी बढ़ाए, वरना शासन से मिलने वाला अनुदान भी बंद हो जाएगा। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल कुशवाह सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे।कार्य नहीं करने वालों के अनुबंध होंगे निरस्तस्वीकृत कार्यों के कार्यादेश प्राप्त करने और अनुबंध करने के बावजूद काम नहीं करने वाले सभी कार्यों के टैंडर निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसमें नगरपालिका के पीछे करीब डेढ़ साल पहले से स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपए का कार्यालय भवन निर्माण कार्य भी शामिल है। वार्ड 36 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर सिंह कुशवाह एवं उनकी पत्नी ओमकुमारी की समाधि स्थल पर कब्जा और गंदे पानी की समस्या को खत्म कराने के लिए निर्णय लिया गया।अब रोड पर छज्जा व सीढिय़ां नहीं बनेंगीभवन निर्माण के लिए रजिस्ट्री में दर्ज क्षेत्रफल से तीन फीट कम में निर्माण की अनुमति का प्रस्ताव भी पारित किया। इसका मकसद है कि लोग छज्जा व सीढिय़ां भी अपनी जगह में ही बनाएं ताकि रोड पूरी तरह यातायात और नाली के लिए खाली रहे। वहीं प्रदेश देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर व भोपाल के लिए पार्षदों के अध्ययन भ्रमण को अन्य पार्षदों ने स्वीकृत कर दिया, लेकिन वार्ड चार से आपत्ति आई। अब प्रत्येक वार्ड पर उसका नाम, पार्षद का नाम व सफाई दरोगा का नाम भी अंकित किया जाएगा।इन प्रस्तावों पर भी चर्चा व सहमतिबैठक में आंबेडकर मार्केट में बरामदों पर कब्जा कर दुकान में शामिल करने का मामला वार्ड चार के पार्षद ने उठाया। जिस पर तय किया गया कि सभी मार्केट की यही स्थिति है, इसलिए एक बार राजस्व की टीम से सर्वे करवाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं माधौगंज हाट स्थित पार्क को व्यवस्थित करने, आसपास से अवैध कब्जा हटवाने का भी निर्णय लिया गया।