एक घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पानीपत, इस रूट पर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन…बनेंगे 17 स्टेशन

आपको बता दें कि NCRT ने उत्तरी दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्से में काम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। NCRTC ने कश्मीरी गेट से भालस्वा तक के रूट पर बिजली की लो-टेंशन लाइनों, केबलों और स्ट्रीट लाइट्स को शिफ्ट करने तथा बदलने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। दिल्ली का यह वही हिस्सा है, जहां घनी आबादी रहती है और लोगों को भारी ट्रैफिक की परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि यूटिलिटी शिफ्टिंग सिविल निर्माण की पहली जरूरत है। इस प्रोजेक्ट पर काम होगा तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी पर ज्यादा असर न पड़े। ठेकेदार को संबंधित एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों से समन्वय रखना होगा, ताकि सेवाएं बिना बाधा के जारी रहें। यह काम एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है। आने वाले महीनों में और टेंडर जारी होंगे, जिससे पूरे कॉरिडोर पर एक साथ काम चल सकेगा।