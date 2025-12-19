सीएम रेखा गुप्ता की पोस्ट पर मचा बवाल, एमसीडी पर भड़के लोग बोले-सबकुछ करके देख लीजिए…

Delhi Air Pollution :दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सख्त बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। X पर किए गए अपने एक वीडियो पोस्ट में सीएम यह कहती दिख रहीं हैं कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बयान पर जहां समर्थकों ने सरकार की मंशा की तारीफ की, वहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स ने तीखे सवाल और तंज भी कसे। एक यूजर्स ने तो प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सीएम से बारिश भी कराने की मांग कर डाली।