19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, जानिए IN – Out फार्मूला

नए साल में हो सकता है बहुप्रतीक्षित फेरबदल, नए चेहरों को मिल सकता है मौका यूपी, बंगाल, तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों को मिल सकती है तरजीह, कुछ मंत्रियों के बोझ हो सकते हैं कम

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Navneet Mishra

Dec 19, 2025

PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नवनीत मिश्र

नई दिल्ली। 45 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर चौंका चुकी भारतीय जनता पार्टी फिर बड़ा सियासी धमाका कर सकती है। नए साल में मोदी सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिपरिषद विस्तार भी चौंकाने वाला हो सकता है। लो प्रोफाइल नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। कम उम्र के नेताओं के सरकार में शामिल होने से मोदी 3.0 टीम और युवा हो सकती है।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जिस विकसित भारत की बात करते हैं, उसके मद्देनजर पार्टी में नेतृत्व विकसित करने पर भी जोर दे रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 45 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अगले 20 से 25 साल के नेतृत्व विकास के मिशन को और धार दिया जा रहा। संगठन के बाद अब सरकार में नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीति के लिए स्थापित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु आदि चुनावी राज्यों से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नए साल में नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम गठन के आसपास ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होने की संभावना है।

मंत्रियों को हटाने का फार्मूला

  • सरकार से ज्यादा दूसरे जगह अनुभव का उपयोग करना
  • संगठन और सरकार में अनुपयोगी साबित होना
  • मंत्रालय के लक्ष्य समय से पूर्ण करने में विफल रहना
  • पब्लिक परसेप्शन मेंटेन करने में विफल रहना

नए मंत्रियों को शामिल करने का फार्मूला

  • संगठन में अच्छे कार्य पर पुरस्कृत करना
  • सरकार की भावी जरूरत में फिट होना
  • चुनावी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की मंशा
  • सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण में फिट होना

10 मंत्रियों की जगह खाली

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार 72 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी।प्रधानमंत्री मोदी ने 78 मंत्रियों के साथ दूसरे कार्यकाल की सरकार चलाई थी, इस हिसाब से भी अभी छह चेहरों की गुंजाइश बनती है।

संसदीय नियमों के मुताबिक, लोकसभा में कुल 543 सदस्यों की संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो अभी 9 मंत्रियों की संभावनाएं हैं। पंकज चौधरी के यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री का पद भी आगे इस्तीफे से खाली होगा। इस प्रकार 10 की गुंजाइश हो सकती है।

फेरबदल से जाएगा संदेश

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे में बड़े परिवर्तन हुए थे। लेकिन, तीसरे कार्यकाल में गठबंधन की सरकार बनने के कारण मंत्रिमंडल में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। माना गया कि गठबंधन की मजबूरियों के कारण पुराने सभी चेहरों को रिपीट किया गया। जबकि दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2021 में बड़ा फेरबदल हुआ था, तब रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर जैसे बड़े चेहरों की विदाई हो गई थी।

मोदी 3.0

  • मोदी सरकार की औसत आयु 58 साल
  • 36 साल के राममोहन सबसे युवा तो 80 साल के मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री
  • मोदी सरकार में 35 से 50 साल के 17 मंत्री
  • 51 से 70 उम्र के 47 मंत्री
  • 71 से 80 साल उम्र के 7 मंत्री

हर कार्यकाल में जवान होता मंत्रीमंडल

  • 2014 में औसत आयु - 62 साल
  • 2019 में औसत आयु - 60 साल
  • 2024 में औसत आयु - 58 साल

2014 में मई में सरकार बनी थी और उसी साल नवंबर में पहला फेरबदल हुआ था

2019 में दूसरे कार्यकाल में दो साल बाद जुलाई 2021 में विस्तार/फेरबदल हुआ था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 05:08 pm

Hindi News / Political / नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, जानिए IN – Out फार्मूला

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

भू-स्खलन रोकने के लिए अपनाएंगे स्विट्जरलैंड की तकनीक

नई दिल्ली

कांग्रेस अब बड़े आंदोलन की तैयारी में

नई दिल्ली

मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई… 4 साल बाद भाजपा विधायक ने कटवाए बाल, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

मुंबई

Congress protest: Video: नेशनल हेराल्ड केस: कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, पुलिस से हुई झूमाझटकी, भाजपा ने भी किया प्रदर्शन

Congress protest
राजनीति

BJP मंत्री के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, बोले-हमारी सरकार में नहीं था इतना पॉल्यूशन

arvind kejriwal hits back at bjp over delhi pollution aqi row
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.