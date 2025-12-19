नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, जानिए IN – Out फार्मूला

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी जिस विकसित भारत की बात करते हैं, उसके मद्देनजर पार्टी में नेतृत्व विकसित करने पर भी जोर दे रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 45 साल के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अगले 20 से 25 साल के नेतृत्व विकास के मिशन को और धार दिया जा रहा। संगठन के बाद अब सरकार में नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीति के लिए स्थापित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु आदि चुनावी राज्यों से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नए साल में नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम गठन के आसपास ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होने की संभावना है।