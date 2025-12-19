कृषि कानूनों की तरह वीबी जी राम जी कानून के खिलाफ खड़ा होगा आंदोलन: जयराम रमेश

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि मनरेगा के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में वीबी जी-राम-जी बिल सहित मजदूर विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस कमजोर वर्गों और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। जिस तरह किसानों से जुड़े कानूनों को वापस लेना पड़ा, वैसा ही मजदूरों से जुड़े कानून को वापस लेना होगा। जयराम रमेश ने कहा कि इस बिल का सीधा असर कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ेगा और दूसरा बड़ा असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर होगा। 40 प्रतिशत खर्च राज्यों पर डालकर सरकार उनके अधिकारों और संसाधनों को कमजोर कर रही है। यह कोई कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि सरकार की मनमानी व्यवस्था है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस बिल को लाने से पहले सरकार ने किन-किन राज्य सरकारों से सलाह ली। जयराम ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार बताए कि क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बिल पर सहमति ली गई थी।