सेवानिवृत्ति से 11 दिन पहले जज निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या न्यायिक आदेश से प्रभावित हुई थी करोड़ों की वसूली?

मध्य प्रदेश के जिला जज द्वारा अपनी निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि संबंधित न्यायिक अधिकारी एक ईमानदार और प्रतिष्ठित जज रहे हैं। विपिन सांघी खुद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) हमेशा उत्कृष्ट रही है, इसके बावजूद उन्हें सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले निलंबित कर दिया गया। सांघी ने यह भी कहा कि निलंबन आदेश में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि यह कार्रवाई जज द्वारा दिए गए दो न्यायिक आदेशों के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि किसी न्यायिक आदेश के लिए जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि कोई आदेश गलत है तो उसका सुधार अपीलीय मंच पर किया जा सकता है।