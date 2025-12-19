19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में ईडी का छापा, ट्रैवल एजेंट के ठिकानों पर 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी समेत 4 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद

ED Raids Travel Agency: ‌दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम को मौके से 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी और 4 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी मिली।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 19, 2025

ED raids travel agency in Delhi seizes 6 kg gold 313 kg silver and over Rs 4 crore in cash

दिल्ली की ट्रैवल एजेंसी में ईडी की छापेमारी।

ED Raids Travel Agency: दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को छह किलो सोना, 313 किलो चांदी समेत चार करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। यह छापेमारी भारतीयों को ‘डंकी’ रूट के जरिए अमेरिका भेजने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रैवल एजेंट के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिली नकदी समेत सोना-चांदी जब्त कर लिया है। अ‌धिकारियों ने बताया कि इस छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने की सिल्लियां बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 19.13 करोड़ रुपये आंकी गई है।

दिल्ली-जालंघ और पानीपत में एक साथ छापेमारी

ईडी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह तलाशी अभियान गुरुवार को दिल्ली, जालंधर और पानीपत में एक साथ एक दर्जन से अधिक स्थानों पर चलाया गया। इस दौरान जांचकर्ताओं को न सिर्फ बड़ी मात्रा में नकदी और सोना-चांदी मिला, बल्कि मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई आपत्तिजनक चैट और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं, जो इस अवैध रैकेट की ओर इशारा करते हैं।

'डंकी' कारोबार से जुड़े अहम सबूत मिले

ईडी अधिकारियों का दावा है कि हरियाणा के मूल निवासी दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के कई परिसरों से ‘डंकी’ कारोबार से जुड़े अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि ये एजेंट अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीय लोगों से मोटी रकम वसूलता था और कई मामलों में उनकी संपत्ति के दस्तावेजों को कमीशन की गारंटी के तौर पर अपने पास रख लेता था। इससे यह आशंका और मजबूत हो गई कि अवैध तरीके से अर्जित काले धन को कई तरीकों से छिपाया जाता था। इसके अलावा उसे अलग-अलग जगहों पर निवेश किया जाता था।

अब जानिए क्या है 'डंकी' कारोबार?

दरअसल, दूसरे देशों में नागरिकों को भेजने वाली अवैध प्रक्रिया को ‘डंकी’ कारोबार कहा जाता है। ‘डंकी’ शब्द पंजाबी मुहावरे का एक शब्द है, इसका मतलब अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश जाना होता है। इसके तहत दूसरे देशों में प्रवेश करने के लिए लंबी, खतरनाक और अमानवीय यात्रा अपनाई जाती है। इसके तहत लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों से होते हुए मैक्सिको की सीमा पार कर अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल कराया जाता है। ईडी के सूत्रों की मानें तो इस पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों को न सिर्फ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बल्कि उनसे बार-बार अतिरिक्त पैसे भी वसूले जाते हैं और कई बार अवैध काम भी करवाए जाते हैं।

जुलाई में पहली छापेमारी के बाद जब्त हुई थीं एजेंटों की संपत्तियां

दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी (ED) ने इस मामले में छापेमारी का पहला चरण इसी साल जुलाई में शुरू किया था। इसके बाद कुछ कथित आरोपियों की पहचान होने के बाद ईडी ने कई ट्रैवल एजेंटों की संपत्तियां भी जब्त की। ईडी सूत्रों की मानें तो इसकी सबसे पहले जांच फरवरी 2025 में उस समय तेज हो गई थी, जब अमेरिकी सरकार ने सैन्य मालवाहक विमानों के जरिए 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेज दिया था। ये सभी लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। इस मामले में पंजाब और हरियाणा पुलिस की कई FIR पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

अमेरिका भेजने के नाम पर दिया गया झांसा

ईडी सूत्रों का कहना है कि इन एजेंटों ने भोले-भाले लोगों को कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का झांसा दिया। इसके बाद उनसे भारी रकम वसूली और उन्हें जानलेवा और अवैध रास्तों से अमेरिका भेजा गया। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क ने धोखाधड़ी के जरिए अवैध तरीके से आय की और उसे विभिन्न रूपों में निवेश किया। गौर करने वाली बात ये है कि साल 2025 में अब तक अमेरिका ने 1500 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निर्वासित कर दिया। ये वही भारतीय हैं, जो विभिन्न ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

ED

Updated on:

19 Dec 2025 04:10 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:48 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में ईडी का छापा, ट्रैवल एजेंट के ठिकानों पर 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी समेत 4 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, जानिए IN – Out फार्मूला

PM Modi
राजनीति

आप मालिक नहीं, सिर्फ उपासक हैं…महाकाल मंदिर विस्तार में तकिया मस्जिद की आपत्ति पर SC

Supreme Court dismissed petition filed Takiya Masjid expansion of Ujjain's Mahakal Temple
राज्य

बेटी ने दूसरे समुदाय में की शादी तो पिता के पक्ष में खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट, वसीयत पर बड़ा फैसला

supreme court upholds father will in daughter disowned property case due to intercaste marriage
नई दिल्ली

भू-स्खलन रोकने के लिए अपनाएंगे स्विट्जरलैंड की तकनीक

नई दिल्ली

कांग्रेस अब बड़े आंदोलन की तैयारी में

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.