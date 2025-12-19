दिल्ली में ईडी का छापा, ट्रैवल एजेंट के ठिकानों पर 6 किलो सोना, 313 किलो चांदी समेत 4 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद

ED Raids Travel Agency: दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को छह किलो सोना, 313 किलो चांदी समेत चार करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। यह छापेमारी भारतीयों को ‘डंकी’ रूट के जरिए अमेरिका भेजने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रैवल एजेंट के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिली नकदी समेत सोना-चांदी जब्त कर लिया है। अ‌धिकारियों ने बताया कि इस छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 62 लाख रुपये नकद, 313 किलोग्राम चांदी और 6 किलोग्राम सोने की सिल्लियां बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 19.13 करोड़ रुपये आंकी गई है।