पीठ की हड्डी चटकाने के बहाने बिस्तर पर पटका फिर…नाबालिग शूटर ने बताई फाइव स्टार होटल रूम की पूरी सच्चाई

नेशनल लेवल कोच अंकुश भारद्वाज का नाम पहले भी विवादों से जुड़ा रहा है। जब वह खुद शूटिंग के प्लेयर थे, तब साल 2010 में उनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। जांच में सामने आया था कि उन्होंने बीटा-ब्लॉकर नाम की दवा का इस्तेमाल किया था, जो खेल में गलत मानी जाती है। उस समय उन्हें कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। अब एक बार फिर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) के सचिव राजीव भाटिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अंकुश भारद्वाज को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन जल्द ही उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। साथ ही जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होती है, वे किसी भी तरह की कोचिंग या ट्रेनिंग से जुड़े काम नहीं करेंगे।