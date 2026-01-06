मां ने कहा था पहले परिवार को मार डालो…डेढ़ करोड़ के चक्कर में बहन-भाई समेत तीन की हत्या, आरोपी का खुलासा

डेढ़ करोड़ के लिए बेटे ने की अपनी ही मां, बहन और भाई की हत्या
Delhi triple murder: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही नाबालिग भाई, मां और बहन की जान ले ली। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बताई। उसने अपने बयान में ऐसी-ऐसी बातें बोलीं कि पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई। आरोपी ने दावा किया कि वह लंबे समय से आर्थिक तनाव से गुजर रहा था और उसने पिछले दो महीनों में खुद को 4 से 5 बार मारने की भी कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गंभीरता से जांच करनी शुरू कर दी है।
पुलिस को बयान देते हुए आरोपी ने बताया कि वह पहले यमुना बैंक इलाके गया। वहां उसने नशीले बीज इकट्ठे किए और उनके खाने में मिला दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन के पास बने एक शिव मंदिर के पास गया, जहां धतूरे का पौधा लगा हुआ था। उसने उस पौधे से धतूरे के बीज तोड़े और घर ले आया। इसके बाद उसने आटे और चीनी से धतूरे के लड्डू बनाए और अपने परिवार के सदस्यों को खिला दिए। उसके बाद जैसे ही परिवार के सभी लोग बेहोश हुए, उसने सभी का एक-एक करके गला घोंट दिया।
पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसने डेढ़ करोड़ की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसी रकम को हासिल करने के लिए वह पिछले दो महीनों से कोशिश कर रहा था। आरोपी का कहना है कि उसने कई बार मरने का नाटक किया तो कभी सांप के काटने का दावा किया तो कभी हवा का इंजेक्शन लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच गया। अब पुलिस आरोपी के दावों की जांच कर रही है कि उनमें कितनी सच्चाई है और पॉलिसी और वारदात को लेकर कोई सीधा संबंध है या नहीं।
इस केस में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी मां ने उसे वारदात के एक दिन पहले कहा कि अगर उसे मरना है तो वह पहले पूरे परिवार को खत्म कर दे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह दावा केवल अभी आरोपी के बयान पर आधारित है। पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है और आरोपी के सभी दावों की भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही आरोपी के दावों की पुष्टि हो सकेगी।
जांच के दौरान आरोपी की पहचान यशबीर सिंह के रूप में हुई। वह पिछले छह महीने से बेरोजगार था। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और पिछले कुछ महीनों से उनके साथ नहीं रह रहे थे। इसी वजह से घर के हालात ठीक नहीं थे और पैसों की तंगी बनी हुई थी। पुलिस का मानना है कि यही आर्थिक तंगी इस बड़ी वारदात के पीछे का कारण हो सकती है।
