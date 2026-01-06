मां ने कहा था पहले परिवार को मार डालो…डेढ़ करोड़ के चक्कर में बहन-भाई समेत तीन की हत्या, आरोपी का खुलासा

Delhi triple murder: दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपने ही नाबालिग भाई, मां और बहन की जान ले ली। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बताई। उसने अपने बयान में ऐसी-ऐसी बातें बोलीं कि पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई। आरोपी ने दावा किया कि वह लंबे समय से आर्थिक तनाव से गुजर रहा था और उसने पिछले दो महीनों में खुद को 4 से 5 बार मारने की भी कोशिश की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गंभीरता से जांच करनी शुरू कर दी है।