नई दिल्ली

अवैध संबंधों में रोड़ा नाबालिग संग सरेराह हैवानियत, बचाने पहुंची मां पर भी हमला, प्रेमी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा

Delhi minor murder: दिल्ली के सुल्तानपुरी में 15 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही मां जब बचाने पहुंची तो उस पर भी हमला हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 03, 2026

delhi minor murder sultanpuri knife attack due to illegal relationship

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi minor murder: गुरुवार देर रात जब सब लोग नए साल का जश्न मनाने में व्यस्त थे, उसी समय दिल्ली के सुल्तानपुरी में15 साल के नाबालिग की चाकुओं से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथ ही जब उसकी मां अपने बेटे को बचाने पहुंची तो हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए हमलावरों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। इस सनसनीखेज हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने इस हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद इस खौफनाक हत्या के पीछे की वजह ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

मां पर भी हुआ हमला

मृतक के मामा ने बताया कि मृतक नाबालिग विभाष जूस पीने अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। अचानक विभाष की मां को घर के बाहर शोर सुनाई दिया तो वह घर के बाहर भाग कर गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके बेटे पर चाकू से हमला कर रहे थे। अपने बेटे पर हमला होते देख उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उन हमलावरों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। यहां तक कि जब वह अपने बेटे को बचाने के लिए वहां गई तो हमलावरों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद वह घायल हो गई थीं, जिसके बाद जैसे-तैसे वह पास की दुकान में जाकर छिप गईं, लेकिन तब तक भी हमलावर उनके बेटे पर लगातार हमला कर रहे थे।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जैसे ही पुलिस को इस वारदात के बारे में पता चला, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान विक्रम के रूप में की। रिकॉर्ड्स के अनुसार विक्रम पर पहले से छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तुरंत विक्रम पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हमले में शामिल दो और अन्य लोगों के लिए पुलिस अभी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गहराई से जांच कर रही है।

गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा

विक्रम को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि विक्रम का मृतक की मां के साथ अवैध संबंध है। जब मृतक को इस बारे में पता चला था तो वह विक्रम से नफरत करने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव भरे संबंध थे। इसी वजह से विक्रम ने गुस्से में आकर अपने दो साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया। इसी हमले के दौरान नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई।

Updated on:

03 Jan 2026 01:07 pm

Published on:

03 Jan 2026 01:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अवैध संबंधों में रोड़ा नाबालिग संग सरेराह हैवानियत, बचाने पहुंची मां पर भी हमला, प्रेमी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

