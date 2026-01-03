अवैध संबंधों में रोड़ा नाबालिग संग सरेराह हैवानियत, बचाने पहुंची मां पर भी हमला, प्रेमी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा

मृतक के मामा ने बताया कि मृतक नाबालिग विभाष जूस पीने अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। अचानक विभाष की मां को घर के बाहर शोर सुनाई दिया तो वह घर के बाहर भाग कर गई। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके बेटे पर चाकू से हमला कर रहे थे। अपने बेटे पर हमला होते देख उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उन हमलावरों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। यहां तक कि जब वह अपने बेटे को बचाने के लिए वहां गई तो हमलावरों ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद वह घायल हो गई थीं, जिसके बाद जैसे-तैसे वह पास की दुकान में जाकर छिप गईं, लेकिन तब तक भी हमलावर उनके बेटे पर लगातार हमला कर रहे थे।