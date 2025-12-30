ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल, कौन है राव इंद्रजीत, जिसका फिल्मी स्टार्स से लेकर अंडर वर्ल्ड तक है कनेक्शन

राव इंद्रजीत यादव का नाम पिछले कुछ समय से कई मामलों में सामने आया है। दिसंबर 2024 में रोहतक में फाइनेंसर मनजीत दिघल हत्याकांड में उनका नाम आया था। इस मामले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत के देश छोड़कर भागने की बात सामने आई। इसके कुछ महीनों बाद ही जुलाई में मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इसके बाद अगस्त में फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी भी उसी गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत और उसके साथियों की भूमिका पर भाी सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। वहीं, अक्टूबर में हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड नोट में भी इनका नाम शामिल था।