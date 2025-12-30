30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल, कौन है राव इंद्रजीत, जिसका फिल्मी स्टार्स से लेकर अंडर वर्ल्ड तक है कनेक्शन

ED Raid News: ईडी की छापेमारी में पांच लग्जरी कार और 17 लाख कैश मिलने पर राव इंद्रजीत का नाम चर्चा में बना हुआ है। जानें कौन है राव इंद्रजीत, जिसका फिल्मी स्टार्स से लेकर अंडर वर्ल्ड तक है कनेक्शन...

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 30, 2025

Who is Rao Indrajeet Yadav whose locations were raided by the ED

ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल

ED Raid News: हाल ही में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि UAE फरार राव इंद्रजीत के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ED ने यह भी बताया कि यह छापेमारी दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इंद्रजीत के नाम पर 15 से ज्यादा केस दर्ज किए हुए हैं। छापेमारी के दौरान पांच लग्जरी कारें, 17 लाख नकदी कैश, बैंक लॉकर और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत मिले हैं। ये सभी सबूत राव इंद्रजीत यादव और उसके दोस्तों से जुड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अंडर वर्ल्ड में उसे ‘स्ट्रॉन्गमैन’ के नाम से जाना जाता था। इंद्रजीत का हत्या, फायरिंग, धमकी और जबरन वसूली जैसे मामलों में नाम शामिल है।

कौन है UAE फरार राव इंद्रजीत?

राव इंद्रजीत एक वांटेड अपराधी है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए UAE भाग गया है। राव इंद्रजीत यादव ‘जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी का मालिक है, जिसे ‘जेम्स ट्यून्स’ के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी गाने बनाती है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और वह कई बार फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ भी नजर आता रहा है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा उसकी अलग पहचान थी। उस पर आरोप है कि वह बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और निजी फाइनेंसर्स के बीच दखल देता था और कर्ज वाले मामलों में जबरदस्ती सेटलमेंट कराता था, जिसके बदले मोटी रकम वसूलता था। जांच में सामने आया कि इन सेटलमेंट्स के लिए वह धमकी, डर और स्थानीय गैंग्स की मदद लेता था। साथ ही विदेश में बैठे अपराधिक लोगों से भी उसका संबंध बताया जा रहा है। ईडी का कहना है कि इन गैरकानूनी तरीकों से उसने करोड़ों रुपये कमाए, जिनसे उसने महंगी गाड़ियां और संपत्तियां खरीदीं, जबकि कागजों में अपनी कमाई बहुत कम दिखाई।

बहुत सारे बड़े मामलों से जुड़ा नाम

राव इंद्रजीत यादव का नाम पिछले कुछ समय से कई मामलों में सामने आया है। दिसंबर 2024 में रोहतक में फाइनेंसर मनजीत दिघल हत्याकांड में उनका नाम आया था। इस मामले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत के देश छोड़कर भागने की बात सामने आई। इसके कुछ महीनों बाद ही जुलाई में मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इसके बाद अगस्त में फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी भी उसी गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत और उसके साथियों की भूमिका पर भाी सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। वहीं, अक्टूबर में हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड नोट में भी इनका नाम शामिल था।

ये भी पढ़ें

इतनी चिंता है तो…दिल्ली के टोल प्लाजा पर मचे घमासान में भड़के मेयर, AAP को सुनाई खरी-खरी
राजनीति
delhi toll plaza protest again sparks aap vs bjp controversy over pollution and traffic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

30 Dec 2025 06:16 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल, कौन है राव इंद्रजीत, जिसका फिल्मी स्टार्स से लेकर अंडर वर्ल्ड तक है कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिंदुओं को बजरंग दल, ये दल, वो दल छोड़कर ISIS जैसा संगठन…फिर से भड़काऊ बयान दिए यति नरसिंहानंद

Yati Narsinghanand Saraswati says Hindus make ISIS organization
नई दिल्ली

सीएम रेखा के आदेश पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले-ये स्कूलों को बर्बाद कर देंगे…

Arvind Kejriwal angry CM Rekha Gupta order On Delhi schools stray dogs
नई दिल्ली

सर! देवर रखता है बुरी नजर, पति-सास भी देते हैं साथ…एसपी ऑफिस में पीड़िता की आपबीती सुनकर हैरान रह गई पुलिस

Husband gives divorce to wife in Baghpat over dowry harassment
नई दिल्ली

यूपी पुलिस के 250 जवान CISF से ले रहे खास कमांडो ट्रेनिंग, नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

250 UP Police constables getting commando training by CISF related to Namo Bharat train security
नई दिल्ली

चालक बिना QR कोड के निकले तो खैर नहीं, न्यू ईयर से NCR के इस शहर में नया नियम लागू

E rickshaws not run in Ghaziabad without QR code from New Year
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.