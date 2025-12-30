ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल, कौन है राव इंद्रजीत, जिसका फिल्मी स्टार्स से लेकर अंडर वर्ल्ड तक है कनेक्शन

ईडी की छापेमारी में निकला करोड़ों का माल
ED Raid News: हाल ही में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि UAE फरार राव इंद्रजीत के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ED ने यह भी बताया कि यह छापेमारी दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इंद्रजीत के नाम पर 15 से ज्यादा केस दर्ज किए हुए हैं। छापेमारी के दौरान पांच लग्जरी कारें, 17 लाख नकदी कैश, बैंक लॉकर और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सबूत मिले हैं। ये सभी सबूत राव इंद्रजीत यादव और उसके दोस्तों से जुड़े हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अंडर वर्ल्ड में उसे ‘स्ट्रॉन्गमैन’ के नाम से जाना जाता था। इंद्रजीत का हत्या, फायरिंग, धमकी और जबरन वसूली जैसे मामलों में नाम शामिल है।
राव इंद्रजीत एक वांटेड अपराधी है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए UAE भाग गया है। राव इंद्रजीत यादव ‘जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी का मालिक है, जिसे ‘जेम्स ट्यून्स’ के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपनी हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी गाने बनाती है। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं और वह कई बार फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ भी नजर आता रहा है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, म्यूजिक इंडस्ट्री के अलावा उसकी अलग पहचान थी। उस पर आरोप है कि वह बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और निजी फाइनेंसर्स के बीच दखल देता था और कर्ज वाले मामलों में जबरदस्ती सेटलमेंट कराता था, जिसके बदले मोटी रकम वसूलता था। जांच में सामने आया कि इन सेटलमेंट्स के लिए वह धमकी, डर और स्थानीय गैंग्स की मदद लेता था। साथ ही विदेश में बैठे अपराधिक लोगों से भी उसका संबंध बताया जा रहा है। ईडी का कहना है कि इन गैरकानूनी तरीकों से उसने करोड़ों रुपये कमाए, जिनसे उसने महंगी गाड़ियां और संपत्तियां खरीदीं, जबकि कागजों में अपनी कमाई बहुत कम दिखाई।
राव इंद्रजीत यादव का नाम पिछले कुछ समय से कई मामलों में सामने आया है। दिसंबर 2024 में रोहतक में फाइनेंसर मनजीत दिघल हत्याकांड में उनका नाम आया था। इस मामले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत के देश छोड़कर भागने की बात सामने आई। इसके कुछ महीनों बाद ही जुलाई में मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के घर पर हुई फायरिंग के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। इसके बाद अगस्त में फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी भी उसी गैंग ने ली थी, जिसके बाद राव इंद्रजीत और उसके साथियों की भूमिका पर भाी सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, अगस्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना में भी उसका नाम सामने आया था। वहीं, अक्टूबर में हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप कुमार लाठर के सुसाइड नोट में भी इनका नाम शामिल था।
