वजीरपुरा फ्लाईओवर पर फिर बड़ा हाद्सा! इंजीनयरिंग की खामी की आशंका में जांच की सिफारिश

रविवार को भी इसी ब्रिज पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस दौरान भी पुल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि फ्लाईओवर के दोनों बने कैरिजवे के बीच पर्याप्त सुरक्षा बैरियर नहीं लगाए हैं। दोनों हिस्सों के बीच करीब एक फुट का गैप भी है। फ्लाई ओवर की उंचाई सड़क से 12 से 15 फिट तक है। ऐसे में यहां से गिरना घातक है। रविवार की घटना में इसी ओवर ब्रिज से गिरकर 27 वर्षीय सौरभ की मौत हो गई थी। सौरभ नए साल की पार्टी से लौट रहा था। उसके साथ उसकी 30 वर्षीय मित्र प्रियंका भी थी। दुर्घटना के बाद प्रियंका फ्लाई ओवर के पास घायल हालत में मिली थी जबकि सौरभ नीचे गिर पड़ा था। पुलिस इन मामलों के बाद ओवर ब्रिज बनाने वाली संस्था को पत्र लिखकर इस फ्लाईओवर के स्ट्रक्चर और डिजाइन की पुन: जांच कराए जाने की सिफारिश की है, ताकि इस तरह के हाद्सों को होने से रोका जा सके।