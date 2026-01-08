12 साल बाद भी पिता नहीं बना तो सर्द रात में करने लगा तांत्रिक क्रिया ! हो गई मौत

परिजनों ने बताया कि उनका लंढौरा गुर्जर के रहने वाले 32 वर्षीय सतनाम सिंह को शादी के 12 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। इससे वह काफी परेशान रहता था। इसी बीच उसने एक कथित तांत्रिक से सलाह ली। परिवार वालों ने बताया कि तांत्रिक ने उसे रात में खेत में जाकर तंत्र क्रिया करने की सलाह दी। कथित तांत्रिक की सलाह पर बुधवार की देर रात शराब की बोतल, बताशे,लोंग और नींबू लेकर वह खेत में चला गया और तंत्र क्रिया करने लगा। जब देर रात दो बजे तक भी सतनाम वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले उसकी तलाश में निकले।