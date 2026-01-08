12 साल बाद भी पिता नहीं बना तो सर्द रात में करने लगा तांत्रिक क्रिया ! हो गई मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Crime : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की यह घटना आपको हैरान कर देगी। कड़ाके की ठंड में एक व्यक्ति खुले आसमान के तले आठ घंटे तक तंत्र क्रिया करता रहा जिससे उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि युवक की मौत ठंड से हुई लेकिन परिजनों ने एक कथित तांत्रिक पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
परिजनों ने बताया कि उनका लंढौरा गुर्जर के रहने वाले 32 वर्षीय सतनाम सिंह को शादी के 12 साल बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। इससे वह काफी परेशान रहता था। इसी बीच उसने एक कथित तांत्रिक से सलाह ली। परिवार वालों ने बताया कि तांत्रिक ने उसे रात में खेत में जाकर तंत्र क्रिया करने की सलाह दी। कथित तांत्रिक की सलाह पर बुधवार की देर रात शराब की बोतल, बताशे,लोंग और नींबू लेकर वह खेत में चला गया और तंत्र क्रिया करने लगा। जब देर रात दो बजे तक भी सतनाम वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले उसकी तलाश में निकले।
कड़ाके की ठंड में सतनाम खेत में बैठा हुआ था। उसे तेज ठंड लग रही थी। परिवार वाले इसे आनन-फानन में घर लेकर पहुंचे। घर आकर सतनाम ने पानी मांगा परिवार वालों का कहना है कि पानी पीते ही उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिवार वालों ने सतनाम की मौत के लिए कथित तांत्रिक को जिम्मेदार बताते हुए हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने सतनाम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ठंड से मौत होने की वजह मानी जा रही है।
मां सुनीता ने बताया कि जब तांत्रिक ने पूरी क्रिया रात के अंधेरे में करने के लिए कहा था। इसलिए उनका बेटा रात में खेत में चला या था। रामपुर मनिहारन पुलिस घटना की सूचना पर गांव पहुंची तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। भीम आर्मी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिजन तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हत्या के सही कारणों का पता चल पाएगा।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग