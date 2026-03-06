सहारनपुर में फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने…

घटना सहारनपुर के नानौता थाना क्षेत्र की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई। इस वीडियो में तीन युवक दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों कहते हैं कि हम भगवान की जात से पैदा हुए हैं। हमारे पास सब देवी-देवता हैं तुम्हारे पास क्या है ? इसके बाद बीच में बैठा युवक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है। यह वीडियो क्षेत्र में तेजी से वायरल हुई तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। रातों-रात इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करवाते हुए वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश की।