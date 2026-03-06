फांसी घर मामले में केजरीवाल को झटका, दिल्ली विधानसभा ने कहा- कार्यवाही गोपनीय है, लाइव नहीं दिखाएंगे

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विशेषाधिकार समिति की बैठकें पूरी तरह गोपनीय होती हैं। नियमों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम इस तरह की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग या टेलीकास्ट की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अलावा, पत्र में यह भी कहा गया है कि न तो संसद में और न ही देश के किसी अन्य राज्य की विधानसभा में विशेषाधिकार समिति की बैठक का कभी सीधा प्रसारण किया गया है।