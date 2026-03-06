दिल्ली में खून की होली! रंग डालने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, कई घायल

पुलिस के अनुसार, तरुण होली खेलने के बाद अपने एक दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में करीब 15 से 20 लोगों के समूह ने उसे रोक लिया और लोहे की रॉड, ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सक इसे बचा नहीं सके। तरुण के चाचा टेक चंद ने पुलिस को बताया कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब परिवार की 11 वर्षीय बच्ची छत पर होली खेल रही थी। बच्ची ने नीचे खड़े अपने पिता की ओर पानी से भरा गुब्बारा फेंका, लेकिन वह गुब्बारा पास के घर की एक महिला पर जा गिरा। टेक चंद ने बताया कि इस पर परिवार के लोगों ने महिला ने से माफी मांगी लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान तो मामला शांत हो गया लेकिन करीब एक घंटे बाद दूसरा पक्ष दोबारा आया और तरुण को निशाना बना लिया।