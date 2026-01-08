बिना प्रमाण के खोखला दावा करना ठीक नहीं…पत्नी के पक्ष में खड़ा हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, पति हैरान

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए 2500 रुपये गुजारा भत्ता की राशि तय की थी, जो फिलहाल कम है। ऐसे में कोर्ट ने गुजारा भत्ता की राशि 1000 रुपये बढ़ाते हुए 3500 कर दी। कोर्ट ने कहा कि पति का यह दावा भी अवैध है कि उसकी सैलरी मात्र 10000 रुपये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट/स्किल्ड वर्कर के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी ही 13500 रुपये है। ऐसे में उसी कमाई का आकलन करते हुए कोर्ट ने पत्नी का अंतरिम भत्ता बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा "इस मामले में पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है। दोनों पक्षों की स्थिति और पति की आंकी गई कमाई के हिसाब से फैमिली कोर्ट द्वारा तय किया गया पुराना भत्ता कम था।" कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी को बढ़े हुए गुजारा भत्ता की राशि पति को तीन महीने में चुकानी होगी।