भाई को शराब पिलाने के बहाने बुलाया फिर मफलर से घोटा गला, घर में आपत्तिजनक हरकत के बाद बड़ा खुलासा

गाजियाबाद में आकाश हत्याकांड में चचेरा भाई बादल और दोस्त चिंटू गिरफ्तार।
Akash Murder Case: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में एक भाई ने अपने भाई की धोखे से जान ले ली। घटना से पहले खेतों में बैठकर उसने अपने भाई और एक दोस्त के साथ शराब पी थी। पुलिस ने मौके पर मिले शराब के पाउच पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन किया और ठेके पर पहुंची, जहां पूछताछ में यह खुलासा हुआ। इसके बाद जब आरोपी और उसके दोस्त को पकड़ा गया तो पहले उन्होंने टाल-मटोल किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और थर्ड डिग्री की चेतावनी दी तो आरोपी डर गए और पूरा सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
चचेरे भाई की हत्या की यह घटना गाजियाबाद जिले के लोनी थानाक्षेत्र की है। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार, लोनी थानाक्षेत्र के गांव चिरोड़ी गांव के पास सोमवार दोपहर को खेतों में एक युवक का शव मिला था। प्राथमिक जांच में पता चला कि शव चिरोड़ी गांव के पास मेवला भट्ठी गांव निवासी 18 साल के आकाश का है। इसके बाद पुलिस ने आकाश के पिता राजू से संपर्क किया। राजू ने पुलिस को बताया कि शनिवार देर शाम उनका भतीजा बादल और उसका दोस्त चिंटू आकाश को घर से बुलाकर ले गया था। इसके साथ ही उन्होंने बादल और चिंटू पर आकाश की हत्या करने का आरोप भी लगाया।
पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके बादल और चिंटू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ में दोनों साफ मुकर गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मिले देसी शराब के पाउच पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन किया और शकलपुरा गांव स्थित शराब के ठेके पर पहुंची। जहां शराब विक्रेता ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में बादल और चिंटू के साथ आकाश भी दिखा। इसके बाद पुलिस ने बादल और चिंटू से पूछताछ में सख्ती की और थर्ड डिग्री की चेतावनी दी। पुलिस के चेतावनी पर बादल और चिंटू ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश किया।
आकाश के पिता राजू ने पुलिस को ये भी बताया कि शराब पीने के बाद दोनों आरोपी घर लौट आए। जबकि आकाश नहीं लौटा। इसपर उन्होंने बादल से आकाश के बारे में पूछताछ की। राजू की पूछताछ पर भड़के आकाश ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। राजू ने बादल के बदले व्यवहार पर हैरानी जताई और आकाश की खोजबीन में जुट गया। इसके बाद सोमवार दोपहर को आकाश का शव खेतों में बरामद किया गया। राजू ने पुलिस को दी शिकायत में आकाश की उम्र 17 साल बताई, लेकिन शैक्षणिक प्रमाणपत्र में वह 18 साल का निकला।
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि बादल और चिंटू आकाश को घर से शराब पीने के लिए बुलाकर ले गए थे। तीनों ने शकलपुरा गांव स्थित देसी शराब के ठेके से चार पाउच शराब खरीदी। इसके बाद चिरोड़ी रोड के पास स्थित एक सब्जी के खेत में तीनों ने बैठकर शराब सेवन शुरू कर दिया। इसी बीच आकाश और बादल में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। यह बहस थोड़ी ही देर में आक्रामक हो गई और आकाश ने बादल का गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। गला कसने से बादल चिल्लाने लगा तो चिंटू ने पीछे से आकाश के गले में मफलर डालकर कस दिया। इससे आकाश बेहोश होकर गिर गया तो बादल ने पहचान मिटाने के इरादे से उसके चेहरे पर ईंट और मिट्टी के ढेले से ताबड़तोड़ प्रहार किया और घर आ गए। यह घटना शनिवार देर शाम की है।
