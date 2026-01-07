भाई को शराब पिलाने के बहाने बुलाया फिर मफलर से घोटा गला, घर में आपत्तिजनक हरकत के बाद बड़ा खुलासा

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि बादल और चिंटू आकाश को घर से शराब पीने के लिए बुलाकर ले गए थे। तीनों ने शकलपुरा गांव स्थित देसी शराब के ठेके से चार पाउच शराब खरीदी। इसके बाद चिरोड़ी रोड के पास स्थित एक सब्जी के खेत में तीनों ने बैठकर शराब सेवन शुरू कर दिया। इसी बीच आकाश और बादल में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। यह बहस थोड़ी ही देर में आक्रामक हो गई और आकाश ने बादल का गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। गला कसने से बादल चिल्लाने लगा तो चिंटू ने पीछे से आकाश के गले में मफलर डालकर कस दिया। इससे आकाश बेहोश होकर गिर गया तो बादल ने पहचान मिटाने के इरादे से उसके चेहरे पर ईंट और मिट्टी के ढेले से ताबड़तोड़ प्रहार किया और घर आ गए। यह घटना शनिवार देर शाम की है।