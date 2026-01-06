मकान मालिक की बेटी को गंदी नजरों से देखता था किराएदार, हाईकोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

पहले यह मामला निचली अदालत में चल रहा था, जहां कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ समेत यौन हमले का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई, लेकिन आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान आरोपी ने तर्क दिया कि बच्ची बार-बार बयान बदलती रही है। ऐसे में उसके आरोपों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसपर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्‍णा ने कहा "यदि कोई शख्स गलत इरादे से किसी नाबालिग बच्ची को अपना प्राइवेट पार्ट छूने के लिए मजबूर करता है या फिर दिखाता है तो यह पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमला माना जाएगा। ऐसी हरकत पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत गंभीर अपराध है।"