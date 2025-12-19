हाईकोर्ट के पांच जजों को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का बड़ा फैसला

कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली हो जाएगा। लॉ ट्रेंड के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेवती पी. मोहिते डेरे को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। यह फैसला वहां के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के चलते लिया गया है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट के ही न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। झारखंड हाईकोर्ट में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।