AAP और केजरीवाल के आरोपों पर टूटा सब्र का बांध, LG बोले-जब किसी से गिला रखना तो आईना सामने रखना…

LG Vinai Kumar Saxena Letter: दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बोले जा रहे हमले पर मंगलवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे 15 पन्नों के पत्र में एक-एक करके हर आरोप का जवाब दिया है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न भी लगाया है। AAP नेताओं के लिए लिखी गई चिट्ठी में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शहर से जुड़े हर मामले का जवाब दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए लिखा "दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मुझे लगा था कि आप और आपकी पार्टी हार के कारणों पर मंथन करेगी। इसके अलावा आप अपनी कमियों में सुधार लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी न आपके सहयोगियों में कोई सकारात्मक बदलाव दिखा और न ही आपकी राजनीति में कुछ खास परिवर्तन हुआ। उल्टा आपकी राजनीति नकारात्मकता और तथ्यहीन प्रचार की ओर घूम गई।"