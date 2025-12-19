होटल में महिला निशानेबाज से रेप, दोस्त ने तोड़ा भरोसा…पहले से बन चुकी थी अस्मत लूटने की प्लानिंग!

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला खिलाड़ी 23 साल की है, दर्ज की गई शिकायत में पीड़िता निशानेबाज ने बताया है कि फरीदाबाद मे प्रतियोगिता खत्म होने के बाद वे सहेली के साथ स्टेडियम से मेट्रो लेकर घर जाने वाली थीं। इसी बीच उसकी सहेली ने कहा कि वह अपने एक दोस्त को बुला रही है, जो उन्हें मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद सहेली के दोस्त गौरव अपने साथी सतेंद्र के साथ पहुंचा। गौरव ने कहा कि अब रात हो चुकी है और भिवानी पहुंचते-पहुंचते काफी देर हो जाएगी, इसलिए आज रात फरीदाबाद में ही होटल में रुकना बेहतर होगा। गौरव के कहने पर दोनों महिला निशानेबाज फरीदाबाद के होटल में रुक गईं। होटल में दो कमरे बुक किए गए थे और गौरव-सतेंद्र भी वहीं ठहरने वाले थे। पीड़िता ने बताया कि चारों ने होटल के एक ही कमरे में कुछ समय तक पार्टी की। इसके बाद सहेली गौरव के साथ बाहर कुछ सामान लेने चली गई। इसी दौरान सतेंद्र ने महिला निशानेबाज के साथ दुष्कर्म किया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने पुलिस को फोन कर पूरी

जानकारी दी।