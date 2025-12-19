सेफ ट्रैवल इन फॉग और पैनिक बटन…तीन एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट बदली, दो राज्यों में नई एडवाइजरी

प्रशासन ने साफ कहा है कि कोहरे में हेडलाइट हमेशा लो बीम पर रखें और अगर दिन में भी धुंध रहे तो लाइट जलाकर वाहन चलाएं। पीछे से आ रहे वाहनों को अलर्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर हैजर्ड लाइट को काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा कोहरे में ओवरटेक नहीं करने की सलाह भी दी गई है और आगे चल रहे वाहनों से निश्चित दूरी रखने को भी कहा गया है। दो लेन वाली सड़क पर वाहन को सड़क के बाएं तरफ और चार लेन वाली सड़क पर डिवाइडर के नजदीक चलाने की सलीह दी गई है क्योंकि कोहरे में बीच सड़क में गाड़ी चलाना सेफ नहीं है । इसके अलावा निजी वाहनों के ड्राइवरों से अपील की गई है कि वह अपने वाहनों के पीछे लाल रंग की रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगवाएं। ARTO ने बताया कि कमर्शियल वाहनों के लिए यह पहले से अनिवार्य किया हुआ है। इस टेेप के प्रयोग से कोहरे में वाहन दूर से नजर आ जाता है और दुर्घटना होने का संभावनाएं कम हो जाती हैं।