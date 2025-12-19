आठवीं तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, दिल्ली-एनसीआर से यूपी तक बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

प्रतीकात्मक तस्वीर
देश के बहुत से राज्यों में मौसम के बदलते मिजाज ने हालात बहुत संवेदनशील बना दिए हैं, जिनकी वजह से लोगों की दिनचर्या पर काफी असर पड़ रहा है। कहीं जहरीली हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कहीं घने कोहरे और कड़ाके की ठंड लोगों को घर से निकलने नहीं दे रही है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की जी रही है, जिस वजह से बच्चों का घर से बाहर निकलना सेफ नहीं माना जा रहा है। इन्हीं हालातों को मद्देनजर रखते हुए और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कई राज्यों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया है।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने स्कूलों की पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव किए हैं। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड लागू कर दिया है। इन बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि हालात के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली जा सकती है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए कक्षा 10 और 12 की क्लास रेगुलर ही चलेंगी। यह फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल दिल्ली में AQI काफी समय से गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसी वजह से सरकार को विंटर वेकेशन से पहले स्कूल बंद करने पड़े। यहां बहुत से इलाकों में रोज AQI 400 के पार चला जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए सराकर ने ग्रैप-4 भी लागू किया है।
हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी 5वीं कक्षा तक स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान बच्चों का पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखने का फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल अभी भी आगे से निर्देश आने का इंतजार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलो में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों की व्यवस्था पर असर दिख रहा है। बरेली जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहां 20 दिसंबर 2025 तक स्कूल नहीं खुलेंगे। वहीं महाराजगंज जिले में स्कूल पूरी तरह बंद करने की जगह समय में बदलाव किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार अब आठवीं तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे।
इसके अलावा एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यूपी के स्कूलों में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक विंटर वेकेशन रहने वाले हैं। पंजाब में भी बढ़ती ठंड के प्रकोप की वजह से सरकार ने विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी है। पंजाब के सभी स्कूलों की 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां रहने वाली हैं। वहीं राजस्थान में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन की घोषणा हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा विंटर वेकेशन होगा। भयंकर ठंड होने की वजह से वहां तीन महींनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं कक्षा तक के स्कूल 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 और 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल 11 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे।
