आठवीं तक स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, दिल्ली-एनसीआर से यूपी तक बच्चों की हो गई बल्ले-बल्ले

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने स्कूलों की पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव किए हैं। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड लागू कर दिया है। इन बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि हालात के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ली जा सकती है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान रखते हुए कक्षा 10 और 12 की क्लास रेगुलर ही चलेंगी। यह फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर लिया गया है। दरअसल दिल्ली में AQI काफी समय से गंभीर श्रेणी में ही बना हुआ है, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसी वजह से सरकार को विंटर वेकेशन से पहले स्कूल बंद करने पड़े। यहां बहुत से इलाकों में रोज AQI 400 के पार चला जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए सराकर ने ग्रैप-4 भी लागू किया है।