जल्लाद दंपति! पहले गला घोंटकर मारा…फिर शव के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया, गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

आपको बता दें कि यह पूर मामला जिले के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी का है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब सवा 11 बजे पीआरवी के माध्यम से थाना नंदग्राम को हत्या की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा सुमेरा सोसाइटी के फ्लैट नंबर एम-105 में रहने वाले उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं। देर रात तक घर न लौटने पर उनकी मेड को संदेह हुआ। मेड जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां संदिग्ध हालात मिले। तलाशी के दौरान एक कमरे में रखे लाल रंग के बैग से दीपशिखा शर्मा का शव टुकड़ों में बरामद हुआ। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।