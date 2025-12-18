18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

नई दिल्ली

जल्लाद दंपति! पहले गला घोंटकर मारा…फिर शव के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया, गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में बुधवार रात एक चौंकाने वाली घटना घटी, जहां किराया मांगने पर किरायेदार दंपती ने फ्लैट की मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में शव को टुकड़े-टुकड़े कर बैग में छिपा दिया।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

image

IMRAN ANSARI

Dec 18, 2025

Ghaziabad Police arrest Husband and wife murder house owner

मालकीन की हत्या करने वाले पति-पत्नी

Ghaziabad News: दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां किराया मांगने पर किराएदार दंपती ने फ्लैट मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर बैग में छिपा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी दंपती को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

आपको बता दें कि यह पूर मामला जिले के नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी का है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब सवा 11 बजे पीआरवी के माध्यम से थाना नंदग्राम को हत्या की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पता चला कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा सुमेरा सोसाइटी के फ्लैट नंबर एम-105 में रहने वाले उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं। देर रात तक घर न लौटने पर उनकी मेड को संदेह हुआ। मेड जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां संदिग्ध हालात मिले। तलाशी के दौरान एक कमरे में रखे लाल रंग के बैग से दीपशिखा शर्मा का शव टुकड़ों में बरामद हुआ। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फ्लैट में रह रहे किरायेदारों की पहचान अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी दंपती पिछले पांच-छह महीनों से किराया नहीं दे रहे थे। इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दंपती ने दीपशिखा शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बैग में छिपा दिया। वहीं, पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है।

मामले में एसपी का बयान

वहीं, इस मामले को लेकर गाजियाबाद एसपी एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया है कि संदेह के आधार पर मेड उस फ्लैट पर पहुंची, जहां तलाशी लेने पर एक लाल रंग के बैग में दीपशिखा शर्मा का शव बरामद किया गया। फ्लैट में किराएदार अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता रह रहे थे। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कभी नीले ड्रम की चर्चा तो कभी सूटकेस की

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हत्याओं से जुड़ी घटनाएं चर्चा का विषय बनीं। एक तरफ जहां नीले ड्रम में शव भरकर हत्या के बाद उसे छिपाने का मामला सुर्खियों में था, वहीं दूसरी तरफ शव को काटकर सूटकेस में भरने की घटना ने भी लोगों को हैरान कर दिया। इन जघन्य अपराधों ने न केवल पुलिस को चुनौती दी, बल्कि समाज में भी भय और अशांति का माहौल बना दिया। अब एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद में एक दंपति ने मकान मालिकीन की ठीक उसी तरह से हत्या कर उसके शव को काटकर सूटकेस में भर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दंपति को गिरफ्तार कर ली है।

नई दिल्ली / जल्लाद दंपति! पहले गला घोंटकर मारा…फिर शव के टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया, गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

