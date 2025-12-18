100 करोड़ का जुर्माना रद्द… सुप्रीम कोर्ट बोला- रिटायर होने से पहले जज लगा रहे ‘सिक्सर’

पन्ना के जिला जज राजाराम भारतीय को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले महीने 19 नवंबर को निलंबित कर दिया था। जबकि वह मूल रूप से 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके निलंबन का मुख्य कारण अवैध खनन से जुड़ा एक मामला था। पन्ना कलेक्टर ने जांच के बाद एक राजनीतिक नेता और स्टोन क्रशर फर्म के मालिक पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। जिला जज ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले कलेक्टर के इस भारी-भरकम जुर्माने वाले आदेश को रद्द कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने संदेहास्पद माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह स्वीकार किया गया कि निलंबन का संबंध उसी आदेश से है।