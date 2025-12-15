मात्र 17500 रुपये में देना होगा सात करोड़ का भूखंड…हाईकोर्ट ने 62 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला

टीओआई के अनुसार, फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड के रहने वाले सीके आनंद ननकी देवी के इकलौते पुत्र हैं। उनके माता-पिता की मौत हो चुकी है। बच्चे भी बड़े हो गए, पोते-पोतियों से भरा पूरा परिवार है। जिस समय सीके आनंद की माता ननकी देवी ने सूरजकुंड गांव के पास इरोस गार्डन रिहायशी कॉलोनी में 5,103 वर्ग फुट जमीन खरीदी, उस समय उसकी कीमत मात्र 14 हजार थी, जो अब करीब सात करोड़ रुपये की है। इस भूखंड के लिए सीके आनंद ने पूरी जिंदगी मुकदमा लड़ा और अंत में जीत हासिल की। कोर्ट ने बिल्डर को भूखंड की कीमत साल 1933 के रेट के हिसाब से 25% अतिरिक्त शुल्क लेकर याची के नाम करने का आदेश दिया है। यानी 14 हजार की जमीन मात्र 17500 रुपये में बिल्डर याची को उपलब्ध कराएगा। इस संपत्ति के एकमात्र वारिस सीके आनंद बनाए गए हैं।