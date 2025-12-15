रेखा सरकार ने 15 दिन बाद ही पलटा अपना फैसला, प्रदूषण से दिल्ली में फिर मचा हाहाकार!

Air Pollution In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हालांकि रेखा गुप्‍ता सरकार बीच-बीच में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्ती लागू करती रही है। इसी के तहत एक बार फिर दिल्ली में ग्रैप-4 के तहत सख्ती लागू की गई है। इससे पहले 11 नवंबर को रेखा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू किया था, फिर 28 नवंबर को प्रदूषण की स्थिति में हल्का सुधार दर्ज होने के बाद इसे वापस ले लिया गया। अब एक बार फिर पहले ग्रैप-3 लागू हुआ। बाद में 14 दिसंबर को रेखा सरकार ने ग्रैप-4 के तहत सख्ती लागू कर दी। यानी 28 नवंबर के लगभग 15 दिनों बाद ही रेखा सरकार ने अपना आदेश पलटते हुए प्रदूषण की स्थिति देखते हुए सख्ती लागू की है। इसके तहत अब कक्षा छह से 9 और 11 तक क्लासेस हाईब्रिड मोड पर चलेंगी, जबकि पांचवीं तक स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।