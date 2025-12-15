मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी की हत्या, पति के निकलते ही 10 मिनट में वारदात, चौंकाने वाली वजह

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क क्षेत्र स्थित डीडीए की हाउसिंग सोयायटी के मंदिर में पुजारी महेश शर्मा पत्नी के साथ रहते थे। रविवार को वह सोसायटी में ही स्थित एक घर में पूजा कराने गए थे। इसी बीच एक युवक मंदिर पहुंच गया। उसने पुजारी की पत्‍नी से थोड़ी देर बातचीत की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पुजारी की पत्नी लहू लुहान होकर गिर पड़ीं। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की महिला बचाने दौड़ी तो आरोपी ने उसपर भी हमला कर दिया। बाद में दोनों को लोगों को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पुजारी की 48 साल की पत्नी कुसुम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला को कई टांके लगे हैं।