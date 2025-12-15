15 दिसंबर 2025,

सोमवार

नई दिल्ली

मंदिर परिसर में पुजारी की पत्नी की हत्या, पति के निकलते ही 10 मिनट में वारदात, चौंकाने वाली वजह

Murder in Delhi: पूर्वी दिल्ली की एक सोसायटी में मंदिर के पुजारी की पत्नी की युवक ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या की चौंकाने वाली वजह बताई है।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 15, 2025

Priest wife murder in Delhi DDA Society temple premises

दिल्ली की डीडीए सोसायटी स्थित मंदिर में पुजारी की पत्नी की हत्या।

Murder in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने पुजारी के मंदिर से निकलते ही उसकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के समय पुजारी सोसायटी स्थित एक घर में पूजा कराने गया था। मंदिर से निकलने और यजमान के घर पहुंचने के बीच मात्र 10 मिनट में इस वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया। इसमें भी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हत्यारोपी पुजारी की तलाश में मंदिर पहुंचा था, जहां पुजारी नहीं मिला तो उसने उसकी पत्नी को निशाना बना लिया। घटना रविवार की है।

पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क क्षेत्र की घटना

दिल्ली पुलिस के अनुसार, पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क क्षेत्र स्थित डीडीए की हाउसिंग सोयायटी के मंदिर में पुजारी महेश शर्मा पत्नी के साथ रहते थे। रविवार को वह सोसायटी में ही स्थित एक घर में पूजा कराने गए थे। इसी बीच एक युवक मंदिर पहुंच गया। उसने पुजारी की पत्‍नी से थोड़ी देर बातचीत की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पुजारी की पत्नी लहू लुहान होकर गिर पड़ीं। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की महिला बचाने दौड़ी तो आरोपी ने उसपर भी हमला कर दिया। बाद में दोनों को लोगों को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पुजारी की 48 साल की पत्नी कुसुम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला को कई टांके लगे हैं।

हत्या के कुछ देर बाद ही आरोपी गिरफ्तार

घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मंदिर में विशेष रूप से पुजारी की तलाश में आया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पुजारी महेश शर्मा की हत्या करना चाहता था। उसका आरोप है कि पुजारी उसके परिवार पर बुरी नजर रखता था। दूसरी ओर, पुजारी महेश शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयानों की गंभीरता से जांच की जा रही है और हर पहलू को परखा जा रहा है।

मंदिर की जमीन को लेकर पुराना विवाद?

मामले में एक और अहम पहलू मंदिर की जमीन को लेकर चल रहा पुराना विवाद बताया जा रहा है। महेश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्हें करीब दो सप्ताह पहले जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। उनके परिवार का आरोप है कि मंदिर और उसकी जमीन के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जो इस हिंसक घटना की वजह हो सकता है। पुलिस के अनुसार, यह मामला कई वर्षों से अदालत में लंबित है। मंदिर की जमीन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए डीडीए से भी जानकारी मांगी गई है।

घटना का सिलसिलेवार विवरण

महेश शर्मा के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11:30 बजे उन्होंने अपनी पत्नी कुसुम से कहा था कि वह सोसायटी के भीतर ही एक घर में पूजा कराने जा रहे हैं और उन्हें भी साथ चलने को कहा। कुसुम ने कुछ देर बाद आने की बात कही। इसके लगभग 10 मिनट बाद मंदिर में पेंटिंग का काम कर रहे एक व्यक्ति ने फोन कर उन्हें सूचना दी कि उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपी ने मंदिर परिसर में कुसुम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल कुसुम को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बचाने आई महिला पर भी हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के दौरान एक महिला ने कुसुम को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। इस महिला के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद अस्पताल में टांके लगाए गए। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल फैल गया।

आरोपी की मनोवैज्ञानिक जांच होगी

शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने बताया कि आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है। डीसीपी के अनुसार, आरोपी के इरादों और उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें व्यक्तिगत रंजिश, संपत्ति विवाद और आरोपी के मानसिक हालात—सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। घटना ने न सिर्फ मंदिर परिसर की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरे इलाके में गहरा शोक और आक्रोश भी पैदा कर दिया है।

