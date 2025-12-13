गोवा नाइटक्लब आग हादसे के बाद NCR में बड़ी कार्रवाई, 350 बैंक्वेट हॉल पर गिर सकती है गाज

गोवा हादसे के बाद शासन स्तर से सख्त निर्देश मिलने पर दमकल विभाग ने एक बार फिर पूरे जिले में सघन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन सभी बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, क्लब, कैफे और फार्म हाउस का सर्वे और निरीक्षण किया जा रहा है, जो बिना दमकल प्रबंधों के संचालित हो रहे हैं। अब तक की कार्रवाई में 25 से अधिक बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन्हें एक सप्ताह के भीतर अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने और जरूरी मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में व्यवस्था नहीं सुधारने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।